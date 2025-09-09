¡Más problemas! Gobierno vuelve a poner en dudas la Supercopa

Este domingo 14 de septiembre, es el día escogido en que finalmente se llevará a cabo la Supercopa que enfrentará al último monarca del Campeonato Nacional, en este caso Colo Colo, ante el último equipo que levantó la Copa Chile, en este caso Universidad de Chile, para así definir al tan esperado campeón de campeones.

Cabe recordar que este encuentro debe disputarse a inicio de temporada, antes que comience el Campeonato Nacional, pero este año nuevamente hubo problemas en la realización del partido, ya que además este es un Superclásico, por lo que tuvo que retrasarse en variadas oportunidades hasta encontrar el tiempo justo y también el recinto que albergue este duelo.

Finalmente la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará en el estadio Santa Laura el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas, donde además en esta oportunidad hay una restricción especial con el público que podrá asistir al evento deportivo, ya que sólo se les venderán entradas a los abonados mayores de 55 años y a los miembros de los planteles del fútbol joven de ambas instituciones.

Tras la confirmación del día y el lugar de la Supercopa, desde Universidad de Chile realizaron una petición para cancelar el encuentro, ya que quieren mantener a sus jugadores frescos para el partido de ida de la llave ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, algo que fue completamente rechazado por la ANFP y condenado desde Colo Colo.

Pero ahora y pese a que habían señalado que estaba todo en orden, desde el Gobierno vuelven a poner en duda la realización del partido. "No se puede jugar en un estadio en obras, supone una condición de riesgo y seguridad, por lo que recomendamos que no se lleve a cabo. Además es una mala decisión, ya que Carabineros estará preocupado de la seguridad durante las celebraciones del país".