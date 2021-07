Gobierno autorizará un mayor aforo en los estadios de Chile

Gobierno de nuestro país autorizó un mayor aforo en los estadios en las Fases 3 y 4 del Plan Paso a Paso luego de que el ministro subrogante de Deportes, Andrés Otero, firmara el decreto tras lo establecido en el acuerdo suscrito con la ANFP.

De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, "la resolución externa 343 del Ministerio del Deporte aprobó un aforo de 12,5 por ciento en fase 3 y 25 por ciento en fase 4 aumentando los máximos permitidos anunciados hace unas semanas que alcanzaba los 1.000 y 5.000, respectivamente".

Gobierno de nuestro país autorizó un mayor aforo en los estadios en las Fases 3 y 4 del Plan Paso a Paso

Así, y como ejemplo, en Fase 4 al Monumental de Colo-Colo podrán ingresar casi 11 mil personas, mientras que en San Carlos de Apoquindo, podrán asistir unas 3.800 personas.

¡Buenas noticias! 😃😊



Según lo publicado por @ElMercurio_DEP y replicado por @redgol las autoridades sanitarias y ANFP modificaron los protocolos para el regreso del público a los estadios en Fase 3 y 4.



Aquí ⬇️ el dato de nuestro Sausalito 🏟️❤️🇺🇦 #VamosEverton pic.twitter.com/iU3FFDu6hR — Nación Oro y Cielo 🇺🇦 (#EnCasa 🏡) (@NacionOroyCielo) July 22, 2021

Desde la ANFP aseguran que la implementación no será inmediata: "En tres fechas más, aproximadamente se empezarían a programar partidos antes de las 20 horas para poder tener gente en regiones, donde el toque de queda impedirá el desplazamiento", dijo una fuente de Quilín.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.