VIDEO: el insólito momento vivido en un funeral con scort que genera furor en redes sociales

A través de redes sociales se volvió viral un insólito momento vivido en un funeral en donde se vio a una mujer semidesnuda lanzándose encima de la una carroza fúnebre con una aparente pistola, siendo bajada del parabrisas del vehículo de forma bastante violenta por el conductor. Tras la escena viral, se conoció la historia detrás del "espectáculo".

Al ver esta particular situación, uno de los testigos decidió grabarla y mostrar como le quitaban el arma a la mujer, quien no puso mayor resistencia a pesar de que se veía bastante descontrolada. Por ahora se sabe que ocurrió en Nueva Imperial, Región de La Araucanía y solo existe una versión no comprobbada del actuar de la mujer.

¿Que se sabe sobre el video del funeral?

En WhatsApp comenzó a circular un audio de un testigo quien contó una versión sobre lo ocurrido en el funeral. El sujeto aseguró que se trataba de una trabajadora sexual que acusaba al fallecido de deberle dinero. “Este loco creo que se comía a esta mina, era escort del finado, se comía a la mina, pero le debía” se le escuchó decir al hombre.

“La media zo... la viuda ahí pa’ la cagá porque no cachaba nada. El medio show y la echaron del velorio” añadió el presunto testigo, así mismo mencionó que la mujer ya había llegado a reclamar antes en el velorio. A partir del testimonio de esta persona la mujer gritó: “¡Te fuiste sin pagar concha...!”. De acuerdo a lo mismo, la mujer sacó una pistola “y amenazó a todos los viejos”.

"Un amigo me lo mandó junto a un audio. Supuestamente la mujer es una prostituta, el finao le quedó debiendo plata por servicios. Ella fue a cobrar al velorio, la echaron. Fue a confirmar al funeral y como último recurso se subió a la carroza, de pasó se cagó en el acto" comentó @Eldarion14 quien dijo tener acceso al audio.

