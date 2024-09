Tuvo que cambiar su número de teléfono: Priscilla Vargas comete error en vivo y recibe ola de llamados

Durante el fuerte temporal que vivió la Región Metropolitana hace algunas semanas, la periodista Priscilla Vargas utilizó el espacio del matinal Tu Día para realizar un llamado en vivo a la empresa eléctrica responsable de un corte de luz masivo en distintas comunas de la capital. En concreto la comunicadora llamó desde su teléfono y la operadora repitió el numero en pleno programa.

“Hicimos una prueba al aire, usé mi teléfono para llamar a la compañía eléctrica porque en una comuna decían que no había respuesta de la empresa. La operadora me pregunta cuál es mi nombre y muy rápido dice: ‘usted me está llamando del +569...’” detalló Vargas en una entrevista para Las últimas Noticias.

Priscilla Vargas cambia su numero de teléfono después de 20 años

“No alcance a ponerlo en silencio y, como estaba al aire, con el micrófono se escuchó todo. Ahí quedé medio plop. Me paré del asiento y seguí hablando con ella, pensando que había pasado piola” añadió sobre lo ocurrido. Sin embrago, la situación no “pasó piola” y los televidentes alcanzaron a anotar el número.

“Comenzaron a llegarme mensajes de textos, de WhatsApp, videollamadas, llamadas normales. Me impacté con la rapidez de los chilenos, la agarraron al vuelo” contó para el medio antes mencionado exponiendo que “a los 10 minutos tenía 180 videollamadas por WhatsApp. Sonaba todo el rato. Ya al otro día creo que más de mil mensajes y videollamadas” dijo.

A pesar de la compleja situación, la comunicadora dijo que la mayoría de los mensajes eran de “buena onda” pero lamentablemente su celular no dejó de sonar en toda la tarde. “Pensé que quizás al otro día ya no me llamaría porque nadie les contestaba, pero siguieron” expresó y decidió cambiar el número luego de 20 años. “Es un suicidio comunicacional” declaró.

“Dejas atrás contactos que me hice desde que era reportera. Sentí que uno vuelve a nacer jajajá... Pero en serio es como partir de cero. En ese número tenía una red de contactos que me hice desde que estaba en Mega o ahora mismo que cuando estamos hablado tema en el matinal yo reporteo con especialistas; todos esos teléfonos estaban ahí y ahora con el nuevo número no los tengo. Los grupos de WhatsApp también. Además, pasa que la gente no me contesta ahora cuando les hablo”, comunicó.

“Otra cosa es que pasó como una semana en que nadie me llamaba ni me mandaba WhatsApp porque no sabían mi nuevo número. Las redes sociales han sido mi gran aliado porque ahí cercanos me preguntan si cambié el número y ahí se los doy” cerró.

