Tercer juicio contra Nicolás Zepeda a 10 años de desaparición de Narumi: ¿Cuáles son las claves del caso?

Este 17 de marzo, el chileno Nicolás Zepeda será juzgado por tercera vez en Francia para determinar si participó o no de la desaparición de la joven Japonesa Narumi Kurozaki en diciembre de 2016. Hasta hoy aún no se ha encontrado el cuerpo de la víctima.

Si bien el joven fue condenado a 28 años de cárcel en 2023, la decisión fue posteriormente anulada debido a un "defecto de forma en la vista oral", situación que obligó a repetir el proceso penal, según indicó El Mostrador.

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Lo que se sabe...

Según los abogados de la víctima, Nicolás Zepeda terminó con la vida de Narumi luego de que ella puso fin a la relación sentimental que mantenía con el joven chileno, acusando un carácter posesivo que se incrementó cuando Narumi intentó entablar un nuevo noviazgo.

Además, todas las herramientas tecnológicas disponibles en la causa confirman que los GPS del celular y del auto de alquiler de Zepeda se ubicaron durante días en cercanías de la residencia de Narumi en Lyon.

A lo anterior, se suman testimonios de vecinos que habrían escuchado gritos la madrugada de ese 5 de diciembre. También se constató que, en días previos a la desaparición, Nicolás adquirió un bidón de combustible.

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Como si fuera poco, Zepeda preguntó a un familiar cómo determinar si una persona había perdido la vida tras un ahorcamiento. Por otro lado, habría enviado mensajes falsos desde las redes sociales de la presunta víctima fatal.

Se espera que este nuevo proceso penal se alargue por varias semanas, que serán claves para determinar una condena o libertad para Nicolás Zepeda y así poner fin a casi 10 años de enigmas y cuestionamientos judiciales.