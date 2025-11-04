¿Por eso no ganan? Revelan quiebre entre Gustavo Álvarez y jugadores en la U de Chile

Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

Por: Fabián Marambio

En Universidad de Chile están teniendo un término de año para el olvido y Gustavo Álvarez parece no levantar cabeza después de su eliminación en Copa Sudamericana. Los azules ya suman cuatro partidos sin ganar y revelaron la polémica razón que hay detrás de aquella estadística.

Todo sucedió en TNT Sports, donde Verónica Bianchi hizo un especial análisis de la situación de la U y sacó a relucir la posibilidad de quiebre entre los jugadores y el entrenador, quienes han perdido la buena relación.

El quiebre entre Gustavo Álvarez y los jugadores en la U

“Se nota un desgaste, una incomodidad propia también de que los resultados no te acompañan claramente. Cuando los resultados no te acompañan, quizás, no digo que pase, pero los jugadores le dejan de creer al técnico”, dijo la periodista.

¿Hay quiebre entre los jugadores de la U y Álvarez?

Pero eso no fue todo, porque también agregó que “antes le funcionaba la estrategia y ahora no tanto. Los equipos saben leerle el juego, le hacen partido, les hacen un gol al último minuto. Entonces, entiendo la incomodidad de Álvarez (...) aparte tiene que sólo buscar la clasificación internacional para el próximo año porque ya no puede ser campeón de ningún torneo”.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Así las cosas, el panorama parece complicado para Universidad de Chile, aunque una victoria en su partido pendiente contra Everton solucionaría muchos problemas. Recordar que este compromiso está pactado para este miércoles 5 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

