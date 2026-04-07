Apuestas con jugadores, charlas y rotaciones: las claves de Fernando Gago para levantar el nivel de la U

Fernando Gago eleva el nivel de la U.

Por: Fabián Marambio

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Fernando Gago está levantando el nivel de U de Chile y ya suma dos victorias consecutivas que han incluido una buena cantidad de goles. En ese sentido, ahora revelaron cuáles han sido las claves del entrenador para dejar atrás el mal paso de Francisco Meneghini y elevar la moral de sus dirigidos.

El primer gran factor fue poner a todos los futbolistas al mismo nivel. Al DT no le interesa la trayectoria ni la jerarquía: el que esté mejor juega y lo confirmó tras el triunfo ante La Serena. “Necesito de todos. Independiente de los nombres propios. Y se lo aclaré a los futbolistas: la competencia es semanal. El que entrena bien va a tener la posibilidad de jugar”, dijo.

Las claves de Fernando Gago para subir el nivel de la U

El otro gran factor, según informaron desde LaTercera, es explicar con el ejemplo. A diferencia de “Paqui”, no se reduce a observar las prácticas, sino que es protagonista. Si un ejercicio no se entiende, toma el balón, se posiciona y lo explica él mismo con toda la calidad que lo llevó a defender la camiseta del Real Madrid en su etapa como jugador.

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Fernando Gago levanta el nivel de la U.
Gago suma siete goles a favor y solo uno en contra en sus dos últimos partidos con la U.

La afinidad con sus pupilos

Otro aspecto clave es la buena relación que mantiene con sus dirigidos. Bromas que caen bien, apuestas para motivarlos durante ejercicios específicos y explicar cada una de sus decisiones tácticas, ya sea si juegan o no y lo que espera que realicen en el partido.

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Algunos lo tildan de vende humo, pero lo cierto es que desde su llegada ha levantado el nivel y, lo que es más importante, la moral de sus pupilos. Ahora el próximo desafío de la U es visitar a Ñublense el domingo 12 de abril a las 17:30 horas, donde deberán confirmar este buen momento.

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