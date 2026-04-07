¿Ni Barcelona ni Real Madrid? Claudio Bravo sorprende comparando a Colo Colo con este equipo español

Claudio Bravo compara a Colo Colo con equipo español.

Por: Fabián Marambio

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Colo Colo está viviendo un gran momento en este 2026 de la mano de Fernando Ortiz, pero el estilo de juego aún no ha terminado de convencer a los hinchas. En ese sentido, Claudio Bravo analizó la actualidad del Cacique y lo hizo comparándolo con un club importante de España.

Los albos están punteros en Liga de Primera y en Copa de la Liga, pero esto no ha sido impedimento para que los pupilos de Fernando Ortiz reciban críticas, principalmente por no ser del todo arrolladores en el plano ofensivo. La solidez defensiva ha sido clave para solventar la poca cantidad de goles anotados, algo que no cae bien en el paladar de los fanáticos.

Claudio Bravo compara a Colo Colo con equipo español

En su calidad de comentarista de ESPN, la leyenda de La Roja y exarquero albo entregó su punto de vista. “No gusta al paladar del hincha pero sí tranquiliza con el resultado. Lo comparo con el Atlético Madrid de Simeone, que muchas veces no necesita gustar a su gente, pero saca resultados”, dijo Bravo.

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En ese mismo sentido, el exarquero del Barcelona entregó también los factores que no han terminado de convencer el paladar de los hinchas albos. “No brilla en lo futbolístico, pero sí en la parte defensiva. Sabe que con un gol basta y sobra para ganar tres puntos. Este Cacique tiene una manera particular”, complementó el excapitán de Chile.

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Así las cosas, los albos han recibido algunas críticas por su forma esta temporada, aunque Fernando Ortiz ha alcanzado muy buenas estadísticas. El argentino ha demostrado ser más resultadista y ha sido positivo, pues marcha puntero en Liga de Primera y en Copa de la Liga.

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