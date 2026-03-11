"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda

Durante la jornada de este miércoles, tras la ceremonia de cambio de mando y la entrada del nuevo Gobierno de José Antonio Kast, el reconocido actor chileno, Pedro Pascal, dejó un contundente mensaje en alusión al movimiento feminista chileno.

Con motivo de la reciente conmemoración del 8M, jornada en la que miles de mujeres se manifestaron en las calles, el intérprete de The Mandalorian publicó una serie de imágenes con texto en su cuenta de Instagram, donde apuntó contra la postura frente al aborto del ahora presidente, José Antonio Kast.

La potente crítica de Pedro Pascal

En su mensaje, traducido al español por T13, Pascal expresó: "Activistas por los derechos de las mujeres advierten que el país podría enfrentar un importante retroceso. Pero los movimientos en todo Chile dicen que seguirán luchando para proteger los derechos reproductivos".

Al destacar el impacto del movimiento feminista en el país, el actor indicó: "Alrededor de 500.000 mujeres marcharon en el Día Internacional de la Mujer 2026, mostrando un fuerte apoyo a la igualdad de género y los derechos reproductivos".

En ese momento, se centró de lleno en el nuevo jefe de Estado. "José Antonio Kast se ha opuesto durante mucho tiempo al derecho al aborto. Anteriormente votó en contra de la ley del aborto de 2017 y apoya volver a una prohibición total. Estas protecciones limitadas se introdujeron en 2017 después de décadas de prohibición total", sostuvo.

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo. Grupos de derechos de las mujeres en Chile están dando la voz de alarma mientras el ultraconservador presidente Kast se prepara para asumir el cargo", concluyó su llamado Pedro Pascal, acompañado por un breve: "Fuerza, Chile".

