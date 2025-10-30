Todo definido: la formación de U de Chile para jugar con Lanús en semis de Copa Sudamericana

En U de Chile la ilusión de volver a jugar una competencia internacional está al rojo vivo. Los azules igualaron 2-2 en la ida y tienen todo abierto para ir a buscar la clasificación en la vuelta, instancia para la que ya definieron la formación titular.

Sin dudas que la gran ausencia en la alineación será Lucas Assadi. El talentoso '10' se lesionó muscularmente en el último clásico ante Universidad Católica y está totalmente descartado para sumar minutos en esta semifinal, a pesar de que viajó y está citado para apoyar a sus compañeros.

La otra baja confirmada de los universitarios es Matías Sepúlveda, quien se lesionó en el duelo de ida y no alcanzó a recuperarse para la vuelta. El encargado de reemplazarlo en el puesto de carrilero izquierdo será Felipe Salomoni, quien ha mostrado buenos rendimientos cada vez que le ha tocado jugar.

Lucas Assadi será la gran baja de la U para jugar con Lanús.

La formación de U de Chile para enfrentar a Lanús

Así las cosas, la formación de la U será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

Recordar que el partido está pactado para este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en un Estadio Ciudad de Lanús que, seguramente, será una verdadera caldera debido al apoyo de los hinchas granates que asistirán.

