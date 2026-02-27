VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

Mientras se prepara para su cada vez más pronta investidura, el presidente electo, José Antonio Kast, hizo estallar las redes sociales tras compartir un particular video en donde se le ve entrenando, bajo el argumento de que “se viene una etapa exigente”.

Será el próximo 11 de marzo cuando el republicano reciba el mandato de Chile de manos de su antecesor, Gabriel Boric. En una ceremonia nutrida de líderes extranjeros como el rey Felipe VI de España, junto al mandatario argentino Javier Milei, el presidente de Ecuador Daniel Noboa y el presidente hondureño Nasry Asfura, configurando una inédita concentración de autoridades que llegará al país para presenciar el cambio de mando.

El entrenamiento presidencial

"Se viene una etapa exigente. Hay que estar en forma", reza el video publicado a través de una historia de Instagram del líder de ultraderecha. Al son de Rollin de la popular banda Limp Bizkit, aparece realizando una rutina de ejercicios.

Recordemos que la idea ya había generado ruido antes, cuando Kast deslizó su intención de habilitar un gimnasio al interior del Palacio de La Moneda, lugar donde proyecta residir junto a su esposa, María Pía Adriasola.

De hecho, según se ha conocido, la propia Oficina del Presidente Electo (OPE) ya dispone de un espacio deportivo destinado al entrenamiento, manteniéndose en línea con la propuesta del futuro mandatario.

