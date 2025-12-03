“Jamás votaría comunista…”: Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

Por: Catalina Martínez

Esta semana, el Partido de la Gente (PDG) anunció públicamente su postura rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, instancia donde competirán Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Recordemos que el PDG llevó a cabo una consulta digital para definir su postura frente al balotaje del próximo domingo 14 de diciembre. Según los resultados entregados, un 78% de los participantes optó por votar nulo o en blanco. En consecuencia, la colectividad encabezada por Franco Parisi no respaldará a ninguno de los dos candidatos en competencia.

¿Se reveló? 

En las últimas horas, Javier Olivares, diputado recientemente electo del PDG, se apartó de la decisión tomada por su colectividad y anunció que respaldará la candidatura de Kast. El parlamentario ya había adelantado la semana pasada que “jamás votaría comunista”, reafirmando ahora su postura.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

No es difícil imaginar por quién yo podría haber votado, pero la verdad que, para que estemos claros, la pregunta, en este caso, la pregunta era ¿Por quién cree usted que el partido de la gente debería inclinarse? Y en ese sentido también yo creo que el partido de la gente no debería inclinarse con ninguna candidatura, porque en el fondo el Partido de la Gente es precisamente eso”, afirmó en conversación con La Tercera.

Luego, aclaró que “yo no me pierdo. El comunismo jamás, bajo ningún punto de vista. Así que lo dicho, dicho está, y evidentemente no me desdigo de nada lo que haya dicho anteriormente”.

“A mí nadie me obliga”

“Yo jamás votaría comunista, estoy muy lejos del comunismo. Y por supuesto que voy a votar por la otra opción para que este país no se pierda en son de esta teoría tan pésima como es el comunismo”, insistió el ahora parlamentario. 

Al final, Olivares compartió su visión sobre el hecho de apartarse de lo que había decidido su partido. “No es una obligación. Es decir, nadie puede obligar a nadie a votar de esta o tal manera. El partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie”, enfatizó. 

A mí nadie me obliga cómo votar, eso es ilegal (…) yo no voy a votar ni nulo ni tampoco voy a votar por la señora comunista porque no creo en el comunismo”, concluyó.

