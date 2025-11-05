“No lo satanizo”: Valeria Cárcamo reaccionó furia a polémicos dichos de Javier Olivares sobre Pinochet

Valeria Cárcamo explotó ante dichos de Javier Olivares

Por: Catalina Martínez

Frente a las cámaras de TV+, el periodista y candidato a diputado, Javier Olivares, tuvo un fuerte cruce con la dirigente del Frente Amplio, Valeria Cárcamo. El debate, centrado en las violaciones de derechos humanos entre 1973 y 1990, rápidamente se tornó en un intercambio cargado de tensión.

La tensión se apoderó del set cuando Olivares, candidato del PDG, se dirigió a Augusto Pinochet llamándolo “presidente” y defendió su régimen, afirmando que “fue un gobierno”.

“A pesar de que la izquierda siempre trata de poner una sola verdad, en la calle hay muchas personas que admiran la figura del expresidente Pinochet, que lo aplauden y consideran que fue un muy buen gobierno. Hay muchas personas que incluso llaman a que hoy día pudiésemos tener un Pinochet en nuestro gobierno, en las calles, por mucho que a ustedes no les guste”, disparó. 

El aspirante al parlamento terminó de caldear los ánimos afirmando: “Yo creo que fue un gobierno bueno, que se hicieron muy buenas cosas y no lo satanizo como la sataniza la izquierda”.

La parada de carros de Valeria Cárcamo

Frente a los dichos de Olivares, Vale Cárcamo no se quedó callada y de inmediato tomó la palabra para responder: “Te voy a decir algo, porque realmente estoy impresionada. Acá tenemos un discurso de odio grotesco”.

“Primero, no fue presidente, nadie lo eligió, se tomó el poder y bombardearon La Moneda. ¡¿Has visto al menos los videos?!“, encaró la dirigente frenteamplista. “¡Cuando tú no eliges en las urnas a la persona que está en La Moneda, es una dictadura! No tienen cara entonces para condenar a (Nicolás) Maduro, yo sí lo he hecho porque es una dictadura", expresó. 

“¡A lo menos díganlo! ¡No fue un presidente, no fue un gobierno, fue una dictadura militar!“, emplazó al ex conductor de TV, quien intentó defenderse señalando: “Yo tengo todo el derecho a referirme como quiero a las autoridades (...) Fue un gobierno”.

Valeria Cárcamo no tardó en responder. Con firmeza, afirmó que Chile necesita una ley que castigue el negacionismo, “como en Alemania”, dijo, antes de rematar: “Entonces no hablemos de Venezuela ni de Cuba”.

