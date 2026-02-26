VIDEO | Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

Por: Kevin Vejar

O'Higgins hizo historia en Brasil, eliminó al Bahía en el Arena Fonte Nova de Salvador y se instaló en la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026, pero un hincha 'celeste' empañó la celebración protagonizando actos racistas en pleno estadio, donde terminó siendo detenido por las autoridades locales.

Efectivamente, el 'Capo de Provincia' desató un verdadero carnaval en Rancagua tumbando al cuadro brasileño, y es que si bien cayeron por 2-1 como visita, la victoria por la mínima en la ida le permitió a los dirigidos del técnico Lucas Bovaglio llevar la definición a los lanzamientos penales, donde se impusieron por 4-3.

Sin embargo, no solo se está hablando del triunfazo del cuadro chileno, pues en las últimas horas trascendió que un fanático que viajó a ver al equipo fue captado por las cámaras del recinto mientras realizaba gestos racistas hacia los locales, más específicamente imitando los movimientos de un mono.

El hincha de O'Higgins será procesado

Como era de esperarse, su repudiable acción durante el compromiso trajo consecuencias, y según informó la Policía Civil del Estado de Bahía a través de un comunicado, el hombre de 27 años fue detenido antes de que alcanzara a abandonar el estadio, para posteriormente ser acusado por el delito de racismo.

Luego de su arresto, el hincha de O'Higgins fue ingresado a un vehículo que lo trasladó hasta una comisaría, donde ya quedó a disposición de la justicia brasileña mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente para definir su culpabilidad en un acto advertido innumerables veces por Conmebol.

El hincha de O'Higgins ya está en manos de la justicia en Brasil.

