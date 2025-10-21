¿Enemigo de una nación? Gianluca Prestianni dedica nuevos e irónicos comentarios a Chile

Gianluca Prestianni carga contra Chile.

Por: Fabián Marambio

Gianluca Prestianni fue una de las grandes figuras de Argentina Sub 20 en el Mundial de la categoría, pero su nivel en la cancha no fue el único motivo por el que figuró. El jugador de Benfica dejó declaraciones picantes contra el pueblo chileno y, una vez finalizado el torneo, volvió a hacerlo.

Después de perder el Mundial contra Marruecos, muchos argentinos volcaron su odio contra Chile por el poco apoyo brindado en la competencia. En ese sentido, Prestianni entregó nuevas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Gianluca Prestianni nuevamente carga contra Chile

En el programa Cambio de Frente, el atacante señaló que "no le damos importancia a la gente de México o de Chile, que ayer nos cargaron. Nosotros los dejamos afuera a México y Chile ni clasificó a cuartos. Que estén en contra de nosotros nos hace sentir que hacemos las cosas bien".

Quizás te pueda interesar: Sin descanso: el nuevo equipo de Primera B que denuncia a Esteban Paredes y Santiago Morning

Gianluca Prestianni vuelve a cargar contra chile.
Prestianni nuevamente dedica irónicos comentarios contra Chile.

Lo más insólito vino después, cuando el atacante se victimizó ante el actuar del público chileno. "Yo elegí las canciones del Chavo contra México y la otra contra Colombia, pero nunca hablamos antes de los partidos. Por eso fuimos un ejemplo el domingo que nos bancamos el momento. Pero parecía que salió campeón Chile… estaban más felices los chilenos que los de Marruecos”, recalcó.

Finalmente, sobre todo el picante del Mundial, señaló que "me gusta jugar esos partidos picantes, con la gente que te putea todo el tiempo. A mí me motiva y me gusta pedir más la pelota".

