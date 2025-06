¿Es más grave de lo esperado? Figura de Colo Colo enciende las alarmas por su lesión

A Colo Colo no le sobra nada en este 2025 y necesita de cada uno de los jugadores para seguir repuntando el mal momento. En ese sentido, Sebastián Vegas encendió las alarmas al salir lesionado contra Unión La Calera, lo que podría terminar siendo más grave de lo esperado.

Se trata de Sebastián Vegas, quien tuvo que salir a los 20 minutos por una fuerte dolencia contra Unión La Calera. "Tuve un choque en las costillas, no sé, no me permitiá correr. Así que mañana (hoy) me hago un examen a ver qué pasa", señaló el defensor central.

Sobre lo mostrado en cancha, el jugador albo afirmó que "a veces te toca ganar jugando así, a veces te toca perder jugando bien. Entonces al final nos quedamos con el triunfo que es lo que queríamos, y seguimos sumando puntos y subiendo en la tabla".

Sebastián Vegas podría tener una lesión más grave de lo normal.

Respecto al ánimo del plantel, el exMonterrey confesó que "está bien, la verdad el equipo está unido, está con ganas. Creo que sumar, sumar y sumar victorias es lo que nos va a dar confianza, nos va a hacer subir en la tabla y vamos a llegar donde nosotros queremos estar".

Es así como Sebastián Vega encendió la alarma en el Estadio Monumental, pues podría transformarse en el nuevo lesionado del Cacique en una lista que ya conforman Emiliano Amor y Erick Wiemberg. De todas formas queda esperar qué resultados arrojan los exámenes a los que se someta el jugador.

