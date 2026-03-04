“Harto patudo que es”: Familia de víctima reacciona a petición de Martín de los Santos previo a su extradición

“Harto patudo que es”: Familia de víctima reacciona a petición de Martín de los Santos previo a su extradición

Tras protagonizar una repudiada agresión contra el conserje Guillermo Oyarzún, de 70 años, y una comentada formalización telemática, Martín de los Santos escapó a Brasil. Ahora, a más de siete meses de los eventos que lo llevaron a cumplir prisión preventiva en la cárcel de Cuiabá desde julio de 2025, será extraditado a Chile

De acuerdo con lo informado por BiobioChile, en medio del cierre del trámite, la defensa del acusado activó una última gestión judicial. Así, una particular solicitud fue ingresada ante los tribunales por el abogado Guillermo Giugliano, luego de que se confirmara que el procedimiento se encuentra en su fase decisiva.

¿Correría peligro?

Según el citado medio, De los Santos buscaría cumplir con su medida cautelar en Punta Peuco o en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca, al momento de llegar a Chile. La petición, que pretende evitar el ingreso del imputado a un penal común, quedó ahora en manos de Gendarmería para evaluar su viabilidad.

Al respecto, la defensa argumentó que, a raíz de la exposición mediática del caso, el acusado se encontraría ante un “ambiente de hostilidad colectiva”. En ese sentido, advirtieron: “Mi representado presenta un riesgo real y actual de sufrir agresiones o atentados contra su vida al interior de recintos penitenciarios sin una adecuada evaluación técnica para su correcta asignación, vulnerando sus derechos y garantías como recluso”.

La indignación de la familia 

Como era de esperarse, la solicitud de la defensa de Martín de los Santos llegó a oídos de la familia de la víctima, quienes no dudaron en manifestar su rechazo. “Harto patudo que es, pues”, lanzó María Vidal, esposa de Guillermo Oyarzún, en diálogo con Mucho Gusto

Él tendría que ir a la cárcel como corresponde, como cualquier persona común y corriente, no porque él tenga plata, va a ser especial“, descargó, agregando que “no se merece ningún trato especial, porque él no pensó en lo que hizo”.

Al final, María sentenció respecto a los motivos de la petición del acusado: “Ahora tiene miedo, bueno, que afronte las consecuencias de lo que él hizo, porque él casi mató a mi esposo. Él nos echó a perder la vida”.

Te puede interesar: “Qué más puedo esperar de él”: Así reaccionó conserje golpeado por Martín de los Santos a su futura extradición desde Brasil

