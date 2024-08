Extrabajadores exponen malos tratos por parte de Roberto Dueñas: "Si lo pillas atravesado es un energúmeno, una..."

Durante el 2019, Roberto Dueñas, expareja de Marlen Olivari tenía un programa de radio llamado Mi Radio en donde enfrentó varios problemas por referirse sin cuidado al llamado Estallido Social y al hijo de un juez. En concreto el comunicador se mostraba a favor del uso de "armas letales" para dispersar a la gente y señaló en reiteradas ocaciones al menor de edad, el cual aseguró iba al colegio San Joaquín.

Tras estas declaraciones sobre el movimiento social, la arremetida de la ciudadanía fue fuerte. Un extrabajador del medio reveló para El Mostrador en ese entonces que fue como una “bomba atómica de amenazas por WhatsApp (...) Lo mínimo que nos decían es que vendrían a quemar la radio”. Incluso producto de este episodio, Dueñas fue formalizado por delitos contra la autoridad y amenazas a un menor de edad.

Denuncias de extrabajadores con Dueñas

Las personas que trabajaron con él en el mencionado programa, son las que actualmente lo están denunciado por malos tratos. Rocío Barraza periodista que trabajó con Roberto Dueñas recordó cuando regresó de la capital tras su caótica polémica. “Llegó muy humilde, con un espacio que se llamaba ‘Los Dueños de la Tarde”'. Quería hacer algo nuevo en medios y le abrieron las puertas. Venía como en la onda de reinventarse. Eso fue lo que vendió. Y en un principio fue así” expresó la profesional.

“Cuando anda buena onda es un encanto, pero si lo pillas atravesado es un energúmeno, una bestia, como ese típico director de televisión antiguo que es medio rayado, gritón y termina echando puteadas a medio mundo” añadió otro extrabajador. “Créeme que si en ese tiempo hubiera estado la Ley Karin, lo hubiera denunciado” agregó otra persona que trabajó con el según La Cuarta.

Por otro lado, una fuente anónima declaró que “en mi proceso de desvinculación, esta persona (Dueñas) me chasqueó los dedos y me dijo que, si él quería, yo no volvía a trabajar en ninguna radio de la región. Lo mismo hizo con otros compañeros. Siempre con voz amenazante y golpeando la mesa (...) Lo que más me incomodaba era el miedo que generaba en los trabajadores. Cuando terminaba un programa todos empezaban a correr. Yo decía ‘pero si este tipo no es Dios’. He trabajado en muchas partes, pero nunca vi un clima laboral así” lanzó.

Es importante decir que para El Mostrador, Dueñas se refirió al tema y le bajó el perfil. “Vengo de las grandes ligas del pelambre. Me despertaba a las mañanas y me hacían pico en Las Últimas Noticias, en los matinales, en todos lados. Soy de la farándula dura, no soy un potrillo, escriban lo que quieran” expresó.

