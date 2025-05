Exponen audios claves sobre trabajador de Pro Cultura fallecido tras allanamiento: "¡Se está muriendo!"

En un reportaje lanzado por The Clinic se tuvo acceso a algunos audios claves sobre el trabajador que falleció tras un allanamiento en su casa a inicios de octubre del año pasado por diligencias investigativas de Pro Cultura, cuyo cofundador es Alberto Larraín. Esta muerte ha polemizado más aún el caso que se investiga por irregularidades en los convenios de prestación de servicios entre reparticiones del Estado y diferentes organizaciones no gubernamentales.

Johnny San Martín (53) es el nombre del trabajador fallecido, quien era parte de la ONG desde 2010 llegando a ser administrador general y cercano a Larraín. Según declaraciones de personas vinculadas a la investigación, citadas por The Clinic, él “tenía acceso a todo” y “sabía todo”, pues manejaba las finanzas de la organización, sin embrago su estado de salud se fue deteriorando y no pudo atenderse por falta de pagos de su empleador.

¿Qué se escucha en los audios claves sobre este trabajador?

El fallecido no contaba con cobertura sanitaria debido a que se le adeudaban largos meses de sueldo y cotizaciones de salud y previsión. Cuando fue allanado su domicilio, la Policía se llevó equipos tecnológicos y una pistola de fogueo, mientras que San Martín fue detenido y en el cuartel policial se descompensó. Falleció cinco días después en el Hospital San José, por una encefalopatía hepática, patología que arrastraba hace tiempo.

Durante su hospitalización, San Martín fue acompañado de Constanza Gómez, la representante legal de Procultura. La PDI interceptó una llamada de aquellos días entre ella y Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín. “Para la familia es espantoso esto de que no hayan estado pagadas las cotizaciones, porque el hueón no podía hacerse ningún examen (...) Llevo toda la semana peleando con Alberto… pero así… Ya a nivel como loco… No sé cómo explicarte que tení que pagar esta hueá. Le dije, hueón, en verdad. No es tan difícil", expresaba Gómez según consignó el medio antes citado.

“Le dije, aquí lo que siente la familia es que Johnny no se ha podido tratar desde febrero. Ninguna de sus afecciones porque no tiene Fonasa (...) O sea, ellos están, hueona, odian a Alberto con todo su corazón”, agregó, junto con expresar su apoyo a eventuales acciones judiciales contra Larraín.

Más adelante, habló sobre el monto adeudado: “Yo le decía: hueón, paga las cotizaciones ahora. Son 2.963.000 pesos. Te acaban de devolver como 50 palos (...) Llegó un minuto en que yo ya estaba, huevona, tan emputecida por la… Porque me decía: ‘He estado haciendo todo lo que puedo’“.

“No, no está haciendo nada”, le contestaba Huneuss y Gómez recordó que él ni siquiera fue al hospital. En otro momento del diálogo, Gómez habló de una posible funa: “Le dije a Alberto, si tú no pagas estas cotizaciones ya, yo lo que voy a hacer es sacarle unas fotos a Johnny (…) Y la voy a subir a las redes sociales junto con el no pago de sus cotizaciones y te voy hacer cagar, te voy a hacer pico“.

Por su parte, Huneeus, en un minuto recordó su exasperación con Larraín, ante lo que estaba pasando con San Martín. “Él no estaba de acuerdo con pagarle el sueldo, o sea no estaba de acuerdo con el mismo, yo le decía ‘¡me importa un pico, se está muriendo, se está muriendo, el foco es otro (…) hay un muerto concha de tu madre, hay un muerto cachai!’. Y tuve que amenazarlo para que le pagara las cotizaciones", decía la psiquiatra.

