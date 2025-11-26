¡Cero pudor! Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

En cuestión de horas, las redes sociales estallaron por una serie de videos que muestra a alumnos del College de la Pontificia Universidad Católica (UC) teniendo relaciones sexuales en pleno campus de San Joaquín.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los registros habrían sido captados por estudiantes que se encontraban en el lugar, en presencia de terceros, y se habrían producido en múltiples oportunidades. Las grabaciones se difundieron con rapidez y generaron inquietud dentro de la comunidad universitaria.

Apenas los videos comenzaron a viralizarse, el centro de estudiantes de College UC reaccionó. En un comunicado, al que accedió The Clinic, condenaron lo sucedido y detallaron los pasos que ya se han puesto en marcha.

“En primer lugar, queremos expresar que condenamos tajantemente cualquier actitud incívica dentro de nuestra comunidad universitaria. Nuestros espacios académicos, de estudio y de convivencia no deben dar cabida a este tipo de conductas, y ningún estudiante de la universidad merece verse expuesto a situaciones de esta naturaleza”, afirmaron desde la directiva.

¿Qué medidas tomaron?

En el texto, el centro de estudiantes detalla su ruta de acción: enviar los antecedentes a la Unidad Académica de College para que tome cartas en el asunto y, en paralelo, ingresar una denuncia formal a la Secretaría General.

“Como representantes estudiantiles, tenemos el deber de actuar con altura de miras y adoptar medidas responsables frente a hechos que afectan la convivencia y el respeto dentro de nuestra comunidad”, añadieron en el documento.

Dentro del comunicado hicieron especial énfasis en que “este tipo de situaciones no pueden ser toleradas en un espacio universitario”. Además, destacaron que el centro de estudiantes actuó con la diligencia correspondiente.

Al final, la directiva dijo que dará más información cuando avancen los procesos administrativos. La Pontificia Universidad Católica, consultada por el tema, no quiso hacer declaraciones, según reportó The Clinic.