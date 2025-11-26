¡Cero pudor! Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Van por copas! La gran duda de Fernando Ortiz en Colo Colo ante Cobresal
La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto

“¡Un par de tiros y se acabó!”: La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto
u de chile en copa sudamericana.

¡Ya se mueven con fichajes! Refuerzo que busca Universidad de Chile confirma acercamientos
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¡Todo cerrado! La decisión final de Manuel Pellegrini sobre Real Betis y La Roja

¡Pese a la recuperación de Alexis! Llegan malas noticias nacionales desde Sevilla

¡Luto azul! Exjugador de Universidad de Chile muere a los 76 años
El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast

“Yo sufrí el 18 de octubre”: El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast
Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos

“Por qué tienen que hacer esto”: Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos
Soledad Onetto

Soledad Onetto celebra los hitos de “Teletrece central” en los últimos días: se ha afianzado como el noticiario más visto
Colo Colo espera sanción.

Peligra la localía: Colo Colo sufre por informe arbitral y denuncia contra sus hinchas

En cuestión de horas, las redes sociales estallaron por una serie de videos que muestra a alumnos del College de la Pontificia Universidad Católica (UC) teniendo relaciones sexuales en pleno campus de San Joaquín.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los registros habrían sido captados por estudiantes que se encontraban en el lugar, en presencia de terceros, y se habrían producido en múltiples oportunidades. Las grabaciones se difundieron con rapidez y generaron inquietud dentro de la comunidad universitaria.

Apenas los videos comenzaron a viralizarse, el centro de estudiantes de College UC reaccionó. En un comunicado, al que accedió The Clinic, condenaron lo sucedido y detallaron los pasos que ya se han puesto en marcha.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

“En primer lugar, queremos expresar que condenamos tajantemente cualquier actitud incívica dentro de nuestra comunidad universitaria. Nuestros espacios académicos, de estudio y de convivencia no deben dar cabida a este tipo de conductas, y ningún estudiante de la universidad merece verse expuesto a situaciones de esta naturaleza”, afirmaron desde la directiva. 

¿Qué medidas tomaron? 

En el texto, el centro de estudiantes detalla su ruta de acción: enviar los antecedentes a la Unidad Académica de College para que tome cartas en el asunto y, en paralelo, ingresar una denuncia formal a la Secretaría General.

“Como representantes estudiantiles, tenemos el deber de actuar con altura de miras y adoptar medidas responsables frente a hechos que afectan la convivencia y el respeto dentro de nuestra comunidad”, añadieron en el documento. 

Dentro del comunicado hicieron especial énfasis en que “este tipo de situaciones no pueden ser toleradas en un espacio universitario”. Además, destacaron que el centro de estudiantes actuó con la diligencia correspondiente.

Al final, la directiva dijo que dará más información cuando avancen los procesos administrativos. La Pontificia Universidad Católica, consultada por el tema, no quiso hacer declaraciones, según reportó The Clinic.

NOTAS DESTACADAS

¡Van por copas! La gran duda de Fernando Ortiz en Colo Colo ante Cobresal
La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto

“¡Un par de tiros y se acabó!”: La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto
u de chile en copa sudamericana.

¡Ya se mueven con fichajes! Refuerzo que busca Universidad de Chile confirma acercamientos
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¡Todo cerrado! La decisión final de Manuel Pellegrini sobre Real Betis y La Roja

¡Pese a la recuperación de Alexis! Llegan malas noticias nacionales desde Sevilla

¡Luto azul! Exjugador de Universidad de Chile muere a los 76 años
El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast

“Yo sufrí el 18 de octubre”: El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast
Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos

“Por qué tienen que hacer esto”: Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos
Soledad Onetto

Soledad Onetto celebra los hitos de “Teletrece central” en los últimos días: se ha afianzado como el noticiario más visto
Colo Colo espera sanción.

Peligra la localía: Colo Colo sufre por informe arbitral y denuncia contra sus hinchas
Passerini buscado por U de Chile.

Ya jugó en Chile y vale 2 millones de dólares: el delantero que buscan desde la U de Chile
U Católica pierde a su pilar defensivo.

Sufre Garnero: una de las grandes figuras de U Católica tiene lista su salida al extranjero
estadio de la u

Por US$10 millones perdidos: revelan historia del estadio de la U que estuvo cerca de concretarse
Arturo Vidal recibe el consejo de Johnny Herrera.

Johnny Herrera se suma a la polémica de Arturo Vidal y le aconseja ser como Marcelo Díaz
Colo Colo vs Cobresal y su nuevo horario.

Anótelo en su agenda: Colo Colo vs Cobresal es reprogramado y este es su nuevo horario
Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado

"No estoy de acuerdo con su política": Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado
Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara

Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara ¡Él le respondió de una!
Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

¿Cuál será el grupo de la muerte? Revelan los bombos para el Mundial 2026
ANFP sentencia descenso de Melipilla.

¡Un duro golpe! Equipo nacional perdería la calidad de profesional en el fútbol chileno