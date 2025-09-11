¿Titular o suplente? DT de Alexis Sánchez revela el rol que tendrá en el Sevilla

Alexis Sánchez dejó atrás su irregular paso por el Udinese para transformarse en flamante refuerzo del Sevilla, en lo que podría ser su última oportunidad en una liga competitiva de Europa. En ese sentido, el chileno se prepara para debutar y su nuevo entrenador reveló el rol clave que tendrá.

En rueda de prensa previa al partido contra Elche, Matías Almeyda señaló que "no le voy a poner una carga a Alexis. Él tiene que participar cuando le toque, sean 15 o 90 minutos. Yo no voy a esperar que él resuelva los partidos, eso lo tiene que hacer todo el equipo".

Alexis Sánchez ayudará al Sevilla con su experiencia

En ese mismo sentido, el entrenador argentino agregó que "he visto que quiere ganar, es el primero que quiere ganar. Si aporta toda esa experiencia y recorrido, seguramente aportará el granito de arena que tiene que aportar cada jugador".

Alexis luchará para tener un rol protagónico en el Sevilla.

DT de Sánchez se deshace en elogios

A modo de conclusión, Almeyda valoró la actitud del "Niño Maravilla" considerando toda su trayectoria. "Me gusta la humildad que tiene Alexis. Son tipos que ya han ganado cosas, que no están necesitados de nada y simplemente quieren jugar. Como cuando eran chicos. El fútbol se trata de eso, jugar, divertirse y querer ganar", dijo el entrenador.

