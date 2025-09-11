Retroceso en su carrera: Alexander Aravena dejaría Gremio para ir a liga de segundo orden

Alexander Aravena llegó a Gremio en 2024 con el objetivo de consolidarse y luchar para comandar el recambio de La Roja. Sin embargo, esta misión se complicó y no logró alcanzar gran regularidad en el fútbol brasileño, razón por la que podría dejar el club para ir a una liga de menos nivel.

Según informó el periodista brasileño, Kaliel Dorneles, el formado en Universidad Católica está despertando interés desde el fútbol mexicano. Si bien es cierto que no se han revelado los nombres de los clubes, ni tampoco han llegado ofertas formales, Tigres es uno de los equipos que tienen al chileno en su agenda.

El detalle clave de todo esto es que, a pesar de que en Brasil el mercado de fichajes ya cerró, en México sigue abierto. A pesar de esto, cualquier equipo de la Liga MX quiera al "Monito" deberá agilizar las gestiones, ya que pueden fichar hasta este viernes 12 de septiembre a las 00:00 horas de México.

Aravena podría dejar Gremio para ir al fútbol mexicano.

Gremio quiere deshacerse de Alexander Aravena

La intensión del equipo brasileño ya está definida; sacar a Aravena a como dé lugar. Si bien es cierto que su prioridad es venderlo, tampoco descartan un préstamo con obligación de compra obligatoria, siempre y cuando llegue la oferta formal desde terreno azteca.

De momento no han llegado ofrecimientos por el delantero de 23 años, así que habrá que esperar si dentro del día o durante el viernes se realiza un movimiento de último minuto por el atacante de La Roja.

