Retroceso en su carrera: Alexander Aravena dejaría Gremio para ir a liga de segundo orden

alexander aravena diría adiós a Gremio.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Fernando Ortiz sigue trabajando en Colo Colo

¡Pensando en 2026! Fernando Ortiz tiene en la mira al primer posible refuerzo de Colo Colo
José Antonio Neme

La tajante advertencia de Neme tras descargo de Jara por Caso Bots: “Está todo relacionado”
Cambia la sede de la final de la Copa Sudamericana.

¡Se cambian los pasajes! La final de la Copa Sudamericana cambia de sede
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric hizo profunda reflexión por el 11 de septiembre: “Dirigentes de nuestro propio destino”
El nuevo castigo para el estadio de Independiente

¿Se mantendrá esta vez? El nuevo castigo a las tribunas de Independiente
Kast y Kaiser reaccionan a asesinato de Charlie Kirk

Redes sociales acusaron doble discurso: Kast y Kaiser condenaron asesinato de Charlie Kirk
Universidad de Chile se enfrenta a Alianza Lima por la Sudamericana.

¡A prepararse! Aseguran que le espera un infierno a Universidad de Chile ante Alianza Lima
Colo Colosufre tras una sensible baja

¡Sensible baja! Jugador clave de Colo Colo debió ser operado por lesión
Jeannette Jara

“¡¿Por qué no contestas?!”: El momento en que Jeannette Jara puso a Kast contra las cuerdas en debate presidencial
Alexis Sánchez y el rol que tendrá en Sevilla.

¿Titular o suplente? DT de Alexis Sánchez revela el rol que tendrá en el Sevilla

Alexander Aravena llegó a Gremio en 2024 con el objetivo de consolidarse y luchar para comandar el recambio de La Roja. Sin embargo, esta misión se complicó y no logró alcanzar gran regularidad en el fútbol brasileño, razón por la que podría dejar el club para ir a una liga de menos nivel.

Según informó el periodista brasileño, Kaliel Dorneles, el formado en Universidad Católica está despertando interés desde el fútbol mexicano. Si bien es cierto que no se han revelado los nombres de los clubes, ni tampoco han llegado ofertas formales, Tigres es uno de los equipos que tienen al chileno en su agenda.

El detalle clave de todo esto es que, a pesar de que en Brasil el mercado de fichajes ya cerró, en México sigue abierto. A pesar de esto, cualquier equipo de la Liga MX quiera al "Monito" deberá agilizar las gestiones, ya que pueden fichar hasta este viernes 12 de septiembre a las 00:00 horas de México.

Quizás te pueda interesar: Por eso busca suspender la Supercopa: El equipo del que es hincha el alcalde de Independencia

Alexander Aravena podría dejar Gremio.
Aravena podría dejar Gremio para ir al fútbol mexicano.

Gremio quiere deshacerse de Alexander Aravena

La intensión del equipo brasileño ya está definida; sacar a Aravena a como dé lugar. Si bien es cierto que su prioridad es venderlo, tampoco descartan un préstamo con obligación de compra obligatoria, siempre y cuando llegue la oferta formal desde terreno azteca.

De momento no han llegado ofrecimientos por el delantero de 23 años, así que habrá que esperar si dentro del día o durante el viernes se realiza un movimiento de último minuto por el atacante de La Roja.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Fernando Ortiz sigue trabajando en Colo Colo

¡Pensando en 2026! Fernando Ortiz tiene en la mira al primer posible refuerzo de Colo Colo
José Antonio Neme

La tajante advertencia de Neme tras descargo de Jara por Caso Bots: “Está todo relacionado”
Cambia la sede de la final de la Copa Sudamericana.

¡Se cambian los pasajes! La final de la Copa Sudamericana cambia de sede
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric hizo profunda reflexión por el 11 de septiembre: “Dirigentes de nuestro propio destino”
El nuevo castigo para el estadio de Independiente

¿Se mantendrá esta vez? El nuevo castigo a las tribunas de Independiente
Kast y Kaiser reaccionan a asesinato de Charlie Kirk

Redes sociales acusaron doble discurso: Kast y Kaiser condenaron asesinato de Charlie Kirk
Universidad de Chile se enfrenta a Alianza Lima por la Sudamericana.

¡A prepararse! Aseguran que le espera un infierno a Universidad de Chile ante Alianza Lima
Colo Colosufre tras una sensible baja

¡Sensible baja! Jugador clave de Colo Colo debió ser operado por lesión
Jeannette Jara

“¡¿Por qué no contestas?!”: El momento en que Jeannette Jara puso a Kast contra las cuerdas en debate presidencial
Alexis Sánchez y el rol que tendrá en Sevilla.

¿Titular o suplente? DT de Alexis Sánchez revela el rol que tendrá en el Sevilla
Arturo Vidal no tiene la titularidad asegurada con Fernando Ortiz.

¿A luchar desde atrás? La compleja situación de Arturo Vidal con Fernando Ortiz en Colo Colo
Alejandro Tabilo disputará cuartos de final en China.

Sigue imparable: Alejandro Tabilo gana y ya tiene rival para los cuartos del Challenger de Guangzhou
alcalde de independencia es hincha de la u.

Por eso busca suspender la Supercopa: El equipo del que es hincha el alcalde de Independencia
Alcalde de Independencia quiere suspender la Supercopa.

Conflicto declarado: La insólita medida del alcalde de Independencia para suspender la Supercopa
Compentarista pro Donald Trump recibió un disparo en el cuello

¡Mandatario lamentó el ataque! El impactante momento en que comentarista pro Trump fue asesinado en pleno evento
Gary Medel confiesa una dura situación familiar

¡Lo cambió todo! Gary Medel recuerda accidente que lo hizo dejar el alcohol
chilena

“Es el amor de mi vida”: Habló pareja de chilena que falleció misteriosamente en Nueva York
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¡Locura Total! El increíble precedente para la Copa Davis de Chile vs Luxemburgo
reina de belleza protagonizó fuerte pelea

“Miss Machete”: Viralizan brutal pelea de reina de belleza con supuesta rival amorosa en Valdivia
Bolivia clasificó al repechaje del Mundial

¡Quiere volver del retiro! Histórico de Bolivia apunta su regreso en el repechaje