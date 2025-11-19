¡Sonríen los piratas! El millonario premio que recibiría Coquimbo Unido por Cecilio Waterman

El día de ayer, se terminaba de disputar la fase de grupos en Europa para definir a las selecciones que clasificarían de forma directa al Mundial 2026, además de determinar a los países que tendrán que disputar el repechaje europeo que entrega cuatro cupos más a la cita mundialista que se desarrollará en el norte de nuestro continente.

Cabe recordar que en el viejo continente, la forma de buscar a los clasificados es distinta que la nuestra, ya que al haber tantas selecciones se debe hacer una fase de grupos, donde los mejores de cada uno clasificarán a la tan ansiada cita mundialista. Cada grupo consta de cinco selecciones y es un total de 12 agrupaciones de países.

El día de ayer se dieron grandes sorpresas con el fin de las clasificatorias tanto en Europa como en la CONCACAF, donde por ejemplo Haití vuelve a una cita planetaria tras 52 años o los casos de Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde quienes debutan de forma absoluta en un Mundial con su primera participación en este tipo de torneos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Con las selecciones que participarán del Mundial 2026 ya definidas y a falta de sólo los repechajes, los países comienzan a organizarse para lo que será la cita planetaria del próximo año. Por nuestra parte, La Roja no participará nuevamente del torneo y seguimos preparándonos para los próximos desafíos a través de diversos amistosos.

La millonaria ayuda de Cecilio Waterman

Hace algunos años la FIFA viene entregando premios a los clubes que aporten jugadores a las selecciones que participarán del Mundial 2026, es aquí donde Coquimbo Unido recibiría una millonaria ayuda por la participación de Cecilio Waterman junto a Panamá. En el Mundial anterior, se repartieron 209 millones de dólares entre 440 clubes, por lo que si esto se repite, el cuadro pirata recibiría unos 450 millones de pesos.

También te puede interesar: ¡Sólo faltan los repechajes! Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya están listas