¡Sólo faltan los repechajes! Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya están listas

Por: Gonzalo Zamora

El día de ayer, se terminaba de disputar la fase de grupos en Europa para definir a las selecciones que clasificarían de forma directa al Mundial 2026, además de determinar a los países que tendrán que disputar el repechaje europeo que entrega cuatro cupos más a la cita mundialista que se desarrollará en el norte de nuestro continente.

Cabe recordar que en el viejo continente, la forma de buscar a los clasificados es distinta que la nuestra, ya que al haber tantas selecciones se debe hacer una fase de grupos, donde los mejores de cada uno clasificarán a la tan ansiada cita mundialista. Cada grupo consta de cinco selecciones y es un total de 12 agrupaciones de países.

Para la clasificación Europea al Mundial 2026, primero tienen la clasificación directa por esta fase de grupos, luego tienen a cuatro selecciones más que saldrán del repechaje Europeo y también se suman algunas selecciones por su participación en la Nations League, por lo que habrán varios representantes del viejo continente.

El día de ayer se dieron grandes sorpresas con el fin de las clasificatorias tanto en Europa como en la CONCACAF, donde por ejemplo Haití vuelve a una cita planetaria tras 52 años o los casos de Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde quienes debutan de forma absoluta en un Mundial con su primera participación en este tipo de torneos.

Los equipos clasificados

Actualmente hay 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026 de las 48 que disputarán el torneo donde por parte de la CONCACAF, los clasificados son Estados Unidos, México, Canadá, Curazao, Haití y Panamá. Por la CONMEBOL están Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay. De la UEFA participarán Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza, España, Austria y Escocia. De la AFC (Asia) estarán Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. Por parte de la CAF (África) dirán presente Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. Finalmente de la OFC (Oceanía) está Australia.

Los repechajes

De los seis cupos restantes, dos se definirán en el repechaje continental, donde participarán Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia. Finalmente, los otros cuatro cupos saldrán del repechaje europeo donde estarán Italia, Albania, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Dinamarca, Kosovo, Polonia, República de Irlanda, Eslovaquia, Turquía, Ucrania, Gales, Rumania, Suecia Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.

