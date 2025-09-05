¡Último minuto! La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

Por: Gonzalo Zamora

El día de ayer, La Roja enfrentaba un desafío tremendo ante Brasil en condición de visitante en la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este además era el primer partido de Nicolás Córdova como interino del combinado nacional tras la salida de Ricardo Gareca por dejarnos fuera de la cita mundialista.

El partido comenzó bastante duro, con el local buscando la apertura de la cuenta desde el minuto 1', pero la buena actuación de Lawrence Vigouroux y la línea defensiva evitaron esto por cierto tiempo. En el minuto 38', Estevao abrió la cuenta para Brasil, luego en el segundo tiempo, Lucas Paquetá aumentó el marcador al minuto 72' y finalmente Bruno Guimaraes sentenció la goleada con su anotación al minuto 76'.

Pese al mal resultado, La Roja hizo jugar a varias de sus jóvenes promesas, donde más de alguno mostró mucha personalidad y cosas que nos hacen ilusionar en el futuro y los próximos desafíos. Ahora los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para el cierre de las clasificatorias y comenzar a proyectar el trabajo del tan esperado recambio en la selección chilena.

El próximo desafío de la selección chilena será este martes en el cierre de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, cuando enfrentemos en condición de local a Uruguay desde las 20:30 horas. Si bien la selección charrua ya se encuentra clasificada en la próxima cita mundialista, se espera un partido difícil donde no se regalará ningún espacio.

Es precisamente para este encuentro, que La Roja acaba de sufrir una nueva baja, por lo que Nicolás Córdova contará con una pieza menos en las opciones del encuentro. El jugador descartado es Benjamín Kuscevic, quien no alcanzó a recuperarse de su molestia muscular, por lo que fue liberado de la selección chilena.

