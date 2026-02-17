Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast

En un año clave para la historia democrática de Chile, Canal 13 confirmó el regreso de uno de sus programas más emblemáticos: "Las caras de la Moneda". El espacio, conducido por Mario Kreutzberger (Don Francisco), estrenará su quinta temporada en marzo de 2026, consolidándose como un documento histórico de la televisión nacional.

Bajo el eslogan "la persona detrás de los presidentes", el programa buscará revelar la faceta humana, íntima y familiar de los protagonistas del cambio de mando.

Los invitados: El fin de una era y el comienzo de otra

La nueva temporada constará de dos capítulos especiales en horario prime, emitidos después de "Teletrece Central", donde Don Francisco recibirá a las dos figuras centrales del acontecer nacional:

Gabriel Boric: El mandatario saliente conversará sobre el balance de su gestión y los desafíos personales tras dejar el Palacio de La Moneda.

El mandatario saliente conversará sobre el balance de su gestión y los desafíos personales tras dejar el Palacio de La Moneda. José Antonio Kast: El Presidente electo, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, profundizará en sus motivaciones y en el hombre que hay detrás de la figura política que liderará el país.

Un patrimonio de la televisión chilena

Desde su inicio en 2009, por el set de "Las caras de la Moneda" han pasado 15 figuras políticas, incluyendo a presidentes como Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Tras cuatro años desde su última edición en 2022, el regreso de Don Francisco a las entrevistas políticas genera alta expectativa.

"Buscamos traspasar la figura política para conectar con el lado humano de los protagonistas. Servirá para que las futuras generaciones conozcan quiénes fueron las personas que habitaron el cargo más importante del país", destaca Pamela Díaz, directora de programación de Canal 13.

Ficha Técnica del Regreso

El programa es realizado por el Área de Entretención y Cultura de Canal 13, el mismo equipo detrás de éxitos como "¡Qué dice Chile!" y "Siempre hay un chileno".