Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco
Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
U de Chile busca reemplazo para Meneghini.

Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

En un año clave para la historia democrática de Chile, Canal 13 confirmó el regreso de uno de sus programas más emblemáticos: "Las caras de la Moneda". El espacio, conducido por Mario Kreutzberger (Don Francisco), estrenará su quinta temporada en marzo de 2026, consolidándose como un documento histórico de la televisión nacional.

Bajo el eslogan "la persona detrás de los presidentes", el programa buscará revelar la faceta humana, íntima y familiar de los protagonistas del cambio de mando.

Los invitados: El fin de una era y el comienzo de otra

La nueva temporada constará de dos capítulos especiales en horario prime, emitidos después de "Teletrece Central", donde Don Francisco recibirá a las dos figuras centrales del acontecer nacional:

  • Gabriel Boric: El mandatario saliente conversará sobre el balance de su gestión y los desafíos personales tras dejar el Palacio de La Moneda.
  • José Antonio Kast: El Presidente electo, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, profundizará en sus motivaciones y en el hombre que hay detrás de la figura política que liderará el país.

Un patrimonio de la televisión chilena

Desde su inicio en 2009, por el set de "Las caras de la Moneda" han pasado 15 figuras políticas, incluyendo a presidentes como Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Tras cuatro años desde su última edición en 2022, el regreso de Don Francisco a las entrevistas políticas genera alta expectativa.

"Buscamos traspasar la figura política para conectar con el lado humano de los protagonistas. Servirá para que las futuras generaciones conozcan quiénes fueron las personas que habitaron el cargo más importante del país", destaca Pamela Díaz, directora de programación de Canal 13.

Ficha Técnica del Regreso

El programa es realizado por el Área de Entretención y Cultura de Canal 13, el mismo equipo detrás de éxitos como "¡Qué dice Chile!" y "Siempre hay un chileno".

  • Conducción: Mario Kreutzberger (Don Francisco).
  • Producción Ejecutiva: Felipe Morales.
  • Estreno: Marzo de 2026.
  • Plataformas: Canal 13 y todas sus señales digitales.

NOTAS DESTACADAS

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco
Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
U de Chile busca reemplazo para Meneghini.

Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia
Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

VIDEO | ¡Otro tipo de exigencia! El palito de Vicente Pizarro al fútbol chileno desde Argentina

VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr
Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social
“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

¡El nuevo tesoro Pirata! Coquimbo Unido sorprende con lanzamiento de nuevo producto

¡Rivales confirmados! El camino de los chilenos en el ATP 500 de Río en primera ronda
Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación

Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación