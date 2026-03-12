¡Tras fuertes críticas y burlas! Diseñador de polémico logo de Gobierno de Kast hizo cruda confesión

Con la llegada del nuevo presidente, José Antonio Kast, aparecieron los nuevos ministros, diputados… y un particular logo en las cuentas oficiales del Gobierno que no pasó desapercibido en redes sociales. Es más, las críticas y burlas contra el diseño llegaron a tal punto, que su propio creador terminó haciendo una brutal confesión.

Grande fue la sorpresa cuando la imagen apareció en los perfiles del Gobierno y todos sus ministerios, llamando especialmente la atención la presencia de una estrella, junto a una banda con la frase “Trabajando para ustedes”.

Nuevo logo de Gobierno

Habla diseñador de controvertido logo

De acuerdo con información revelada por The Clinic, Nicolás Valenzuela, jefe de diseño de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), habría admitido internamente que la imagen en cuestión no cumple con un buen estándar. Eso sí, el controvertido logo tendría los días contados.

En un chat de WhatsApp donde participan diseñadores vinculados a la nueva administración, Valenzuela reconoció que la imagen sería solo una solución provisoria, mientras se prepara el regreso del emblema anterior utilizado desde 2020.

“Les dejo una aclaración desde lo que más nos duele jaja, no hay cambio de logo, lo que se presentó ayer (horrible) no es un logo nuevo, fue una acción rápida para instaurar rápido el slogan”, habría escrito el diseñador en jefe. “Pero tranquilos, que el logo original se mantiene, solo que con nuevo slogan, jaja lo aclaro porque estamos conscientes que es horrible”, admitió.

De acuerdo con el citado medio, e l diseño se creó como una medida provisoria para reforzar la idea de un “gobierno de emergencia”. En paralelo, la estrategia se blindó con videos institucionales donde se promete reducir el gasto en publicidad y concentrar los esfuerzos en “más trabajo” dentro de las reparticiones públicas.

