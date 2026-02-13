VIDEO | ¡Exigió una disculpa! Diputado se lanza contra humorista Arturo Ruiz-Tagle por gestos vulgares contra el público

Lo que prometía ser una noche de risas y gozo terminó siendo un bochornoso desastre. Todo luego de que el humorista Arturo Ruiz-Tagle protagonizara un particular y agresivo episodio durante la celebración del aniversario 173 de Puerto Montt.

Durante la jornada del pasado 12 de febrero se dió inicio al Festival Capital, que contó con la participación de músicos como Cumbia e’ tu Madre, Leo Rey y Sinaka. Mientras que, desde el ámbito del humor, Ruiz-Tagle fue el encargado de sacar carcajadas al público. ¡SPOILER! No salió nada bien.

No solo su presentación dejó mucho que desear, sino que, al más puro estilo del comediante venezolano George Harris, terminó peleando con los asistentes del evento. Entre llamados a que lo pifiaran, una poco sutil levantada de dedo medio, múltiples insultos y hasta un “Pato Yáñez”, la rutina Arturo pasó al podio de la desgracia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Incluso se dio el lujo de pisar el terreno político, pues tildó a su público de “comunistas” e incluso hizo un llamado: “aprovecha la lancha y te vas a Cuba”. No contento con eso, cerró su performance lanzando: “no al aborto y sí a la vida”.

Humorista despierta la furia de diputado

El insólito momento se viralizó de inmediato en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en repasarlo por su conducta obscena. La polémica y el debate escalaron a tal punto que incluso una figura política reaccionó con furia contra Arturo Ruiz-Tagle.

A través de su cuenta de X, el diputado por la zona, Alejandro Bernales, emplazó al comediante. “Le exijo al señor Arturo Ruiz-Tagle que se disculpe públicamente con Puerto Montt”, partió sentenciando.

“Mi rol es defender a los vecinos de mi región y no voy a permitir que venga un ‘humorista’ a sacarles la madre y a insultar a nuestra gente como si nada pasara”, lanzó al final el parlamentario.

Le exijo al señor Arturo Ruiz-Tagle que se disculpe públicamente con Puerto Montt. Mi rol es defender a los vecinos de mi región y no voy a permitir que venga un “humorista” a sacarles la madre y a insultar a nuestra gente como si nada pasara. pic.twitter.com/E73B8gjcBw — Alejandro Bernales 🇨🇱 (@abernales) February 13, 2026

Te puede interesar: Con un humorista: Edmundo Valladares quiere volver a la presidencia del CSD Colo Colo