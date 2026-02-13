VIDEO | ¡Exigió una disculpa! Diputado se lanza contra humorista Arturo Ruiz-Tagle por gestos vulgares contra el público

¡Exigió una disculpa! Diputado se lanza contra humorista Arturo Ruiz-Tagle por gestos vulgares contra el público

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

¡No pudo seguir! Alejandro Tabilo termina su travesía en el ATP 250 de Buenos Aires

¡A ponerse a dieta! Revelan que refuerzo de Universidad de Chile llegó con sobrepeso
El fuerte descargo de Neme contra el Gobierno tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: “Déjense de huev…”

El fuerte descargo de Neme contra el Gobierno tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: “Déjense de huev…”

Denuncia y polémica: Ex defensa albo destroza arbitraje tras derrota ante Colo Colo
Objetivo La Roja: Córdova marca el rumbo para seducir a “sangre chilena” en Dinamarca

Objetivo La Roja: Córdova marca el rumbo para seducir a “sangre chilena” en Dinamarca
¿De suplente a protagonista? Eduardo Vargas se impone en la lucha por la titularidad en la Universidad de Chile

¿De suplente a protagonista? Eduardo Vargas se impone en la lucha por la titularidad en la Universidad de Chile
Una batalla invisible: La verdad detrás del delicado diagnóstico que complica a Mauricio Pinilla

Una batalla invisible: La verdad detrás del delicado diagnóstico que complica a Mauricio Pinilla
¡Directo desde Europa! El delantero que suena fuerte para sumarse a las filas de Colo Colo

¡Directo desde Europa! El delantero que suena fuerte para sumarse a las filas de Colo Colo
¿Quién es el delantero que tiene a Colo Colo y la UC compitiendo por su fichaje?

¿Quién es el delantero que tiene a Colo Colo y la UC compitiendo por su fichaje?
¡Pidió paciencia a los hinchas! Meneghini se descarga ante “fantasma” que lo persigue tras irregular inicio en la U

¡Pidió paciencia a los hinchas! Meneghini se descarga ante “fantasma” que lo persigue tras irregular inicio en la U

Lo que prometía ser una noche de risas y gozo terminó siendo un bochornoso desastre. Todo luego de que el humorista Arturo Ruiz-Tagle protagonizara un particular y agresivo episodio durante la celebración del aniversario 173 de Puerto Montt.

Durante la jornada del pasado 12 de febrero se dió inicio al Festival Capital, que contó con la participación de músicos como Cumbia e’ tu Madre, Leo Rey y Sinaka. Mientras que, desde el ámbito del humor, Ruiz-Tagle fue el encargado de sacar carcajadas al público. ¡SPOILER! No salió nada bien

No solo su presentación dejó mucho que desear, sino que, al más puro estilo del comediante venezolano George Harris, terminó peleando con los asistentes del evento. Entre llamados a que lo pifiaran, una poco sutil levantada de dedo medio, múltiples insultos y hasta un “Pato Yáñez”, la rutina Arturo pasó al podio de la desgracia. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Incluso se dio el lujo de pisar el terreno político, pues tildó a su público de “comunistas” e incluso hizo un llamado: “aprovecha la lancha y te vas a Cuba”. No contento con eso, cerró su performance lanzando: “no al aborto y sí a la vida”.

Humorista despierta la furia de diputado 

El insólito momento se viralizó de inmediato en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en repasarlo por su conducta obscena. La polémica y el debate escalaron a tal punto que incluso una figura política reaccionó con furia contra Arturo Ruiz-Tagle. 

A través de su cuenta de X, el diputado por la zona, Alejandro Bernales, emplazó al comediante. “Le exijo al señor Arturo Ruiz-Tagle que se disculpe públicamente con Puerto Montt”, partió sentenciando. 

“Mi rol es defender a los vecinos de mi región y no voy a permitir que venga un ‘humorista’ a sacarles la madre y a insultar a nuestra gente como si nada pasara”, lanzó al final el parlamentario. 

Te puede interesar: Con un humorista: Edmundo Valladares quiere volver a la presidencia del CSD Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

¡No pudo seguir! Alejandro Tabilo termina su travesía en el ATP 250 de Buenos Aires

¡A ponerse a dieta! Revelan que refuerzo de Universidad de Chile llegó con sobrepeso
El fuerte descargo de Neme contra el Gobierno tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: “Déjense de huev…”

El fuerte descargo de Neme contra el Gobierno tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: “Déjense de huev…”

Denuncia y polémica: Ex defensa albo destroza arbitraje tras derrota ante Colo Colo
Objetivo La Roja: Córdova marca el rumbo para seducir a “sangre chilena” en Dinamarca

Objetivo La Roja: Córdova marca el rumbo para seducir a “sangre chilena” en Dinamarca
¿De suplente a protagonista? Eduardo Vargas se impone en la lucha por la titularidad en la Universidad de Chile

¿De suplente a protagonista? Eduardo Vargas se impone en la lucha por la titularidad en la Universidad de Chile
Una batalla invisible: La verdad detrás del delicado diagnóstico que complica a Mauricio Pinilla

Una batalla invisible: La verdad detrás del delicado diagnóstico que complica a Mauricio Pinilla
¡Directo desde Europa! El delantero que suena fuerte para sumarse a las filas de Colo Colo

¡Directo desde Europa! El delantero que suena fuerte para sumarse a las filas de Colo Colo
¿Quién es el delantero que tiene a Colo Colo y la UC compitiendo por su fichaje?

¿Quién es el delantero que tiene a Colo Colo y la UC compitiendo por su fichaje?
¡Pidió paciencia a los hinchas! Meneghini se descarga ante “fantasma” que lo persigue tras irregular inicio en la U

¡Pidió paciencia a los hinchas! Meneghini se descarga ante “fantasma” que lo persigue tras irregular inicio en la U
¡Alzó la voz ante críticas! Camila Vallejo separa cooperación humanitaria de política tras apoyo de Chile a Cuba

¡Alzó la voz ante críticas! Camila Vallejo separa cooperación humanitaria de política tras apoyo de Chile a Cuba
VIDEO | ¡Bien acompañado! El tierno momento protagonizado por el presidente Boric en importante ceremonia

VIDEO | ¡Bien acompañado! El tierno momento protagonizado por el presidente Boric en importante ceremonia
"Los voy a reventar a balazos": La deslenguada amenaza a clientes de AutoMac que terminó con tres carabineros dados de baja

"Los voy a reventar a balazos": La deslenguada amenaza a clientes de AutoMac que terminó con tres carabineros dados de baja
Reo acusado de canibalismo confesó y reveló escalofriante relato del crimen: "Comencé a desesperarme por lo que había hecho”

Reo acusado de canibalismo confesó y reveló escalofriante relato del crimen: "Comencé a desesperarme por lo que había hecho”
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¡Una nueva joya nacional! Nicolás Córdova sorprende con chileno-español en La Roja sub-20

¡Le rayaron la cancha! La advertencia de la dirigencia de Colo Colo a Fernando Ortiz

VIDEO | ¡Preocupación Mundial! Amistoso de Inter de Miami se suspende por preocupante motivo
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires
¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago
¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago