"Se instruyó paralizar todo": Diputado lanza fuerte acusación contra un Ministerio

Diputado PPD José Montalva

Por: Paula Osorio

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El diputado del Partido por la Democracia (PPD), José Montalva, cuestionó fuertemente una decisión de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, abriendo el debate respecto a la claridad de un documento en el que "se da un instructivo de paralizar todo".

Según indicó Cooperativa, el parlamentario acusó que "mientras el presidente está en terreno", desde el área de vivienda instruyeron "frenar el pago a proveedores y la asignación directa de subsidios", además de detener el despacho de antecedentes de nuevas adquisiciones y contrataciones o procesos de compras públicas.

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También enfatizó en la poca claridad de la circular y cuestionó la duración de la medida: "¿Por cuánto tiempo? No se sabe. ¿Por qué gestiones específicas? Tampoco se sabe (...) Hoy, el instructivo que se les está dando a los servicios, a todos los Serviu del país, es que paralicen sus funciones".

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Si bien la decisión fue tomada por el ejecutivo para revisar las cuentas, Montalva señaló que aquello no es pretexto para paralizar los servicios y advirtió que no solo denunciará la situación en Contraloría, sino que también oficiará al Ministerio en cuestión.

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