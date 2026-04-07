“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

Durante la jornada del pasado lunes 30 de marzo, se levantó una nueva polémica luego de que el Gobierno de José Antonio Kast optara por retirar de Contraloría el decreto que permitía la implementación de la Nueva Ley de Adopción —impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric—, a fin de “proceder a su actualización”.

Ante los cuestionamientos por la decisión, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, aseguró en diálogo con BiobioChile: “en nada estamos retrocediendo. Por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance”.

Recordemos que la iniciativa nació con una meta urgente: poner fin a un sistema de adopción atrapado en trámites que, en muchos casos, superan los seis años. Para ello, proponía acortar los plazos, simplificar el proceso e incorporar una etapa de preparación obligatoria para quienes desean adoptar.

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Pero la decisión de la nueva administración amenaza con frenar ese avance. Al dejar la ley en pausa bajo el argumento de “actualizarla”, se abre la puerta a un nuevo retraso en una reforma largamente esperada.

Cuando la medida del Gobierno salió a la luz, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, fue uno de los primeros rostros políticos en salir a criticarla. A través de una publicación en su cuenta de X, la legisladora no sólo calificó de “inaceptable” la tardanza en el proceso, sino que acusó “sesgos conservadores”.

El duro descargo de Emilia Schneider

Ahora, en conversación exclusiva con El Periscopio, la parlamentaria de oposición amplió su crítica respecto a las motivaciones de la gestión del líder de ultraderecha y dejó un contundente llamado a revertir la decisión que puso un freno a la tan esperada Nueva Ley de Adopción.

“ Me parece completamente inentendible e inexplicable que el gobierno de Kast haya retirado el reglamento de la Nueva Ley de Adopciones”, insistió de entrada, argumentando que “esta ley fue aprobada en el Gobierno del presidente Boric y espero que los sesgos ultraconservadores del gobierno de Kast no impidan que se implemente”.

En ese sentido, Emilia Schneider enfatizó que el proyecto “es una urgencia, porque es un paso muy importante para los infantes, niños y niñas de nuestro país y también para dejar de discriminar a las familias por su tipo de composición”.

Luego, hizo un imperioso llamado a “revertir esta decisión e implementar esta ley cuanto antes, porque la gente lleva mucho tiempo esperando por una nueva Ley de Adopciones que ha sido fruto de un largo debate donde se pusieron sobre la mesa distintos puntos de vista y se llegó a un acuerdo”.

“Así que espero que por Secretaría el Gobierno de Kast no intente trancar la pelota y permita que precisamente se implemente una cuestión que le va a cambiar la vida a tantos niños, niñas e infantes en nuestro país”, cerró la diputada de oposición.

En tanto, este medio intentó comunicarse con autoridades de la bancada del Partido Republicano —fundado por el presidente Kast y liderado por el mismo hasta hace poco— para conocer su visión respecto a la medida adoptada por actual administración. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

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