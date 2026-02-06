¡Acusó miedo a hinchas! Diego Rivarola se lanzó contra autoridades tras decisión sobre duelo en Talcahuano

¡Acusó miedo a hinchas! Diego Rivarola se lanzó contra autoridades tras decisión sobre duelo en Talcahuano

Por: Catalina Martínez

El informe elaborado por Conaf sobre el estado de la zona, una de las más golpeadas por los incendios forestales, fue clave para que la Delegación Presidencial optara por no autorizar el partido entre Huachipato y Universidad de Chile, que estaba programado para este domingo, al mediodía, en el estadio CAP de Talcahuano

Pese a que se manejan alternativas de reprogramación, tanto en fecha como en horario, la suspensión provocó una gran molestia. Al menos, así lo demostró el exdelantero azul, Diego Rivarola, en ESPN F90, donde arremetió con todo en contra de la autoridad. 

“A mí me gustaría preguntarle a Eduardo Pacheco (delegado presidencial), si esta semana mandó a hacer un informe, ¿por qué no lo hizo antes de que empezara el fútbol? La semana pasada se jugó un partido ahí”, lanzó de entrada. 

“¿Por qué no lo mandaron antes y se reprogramaban todos los partidos? Es extraño que justamente esta semana manden el informe, si la semana pasada también tuvieron un partido”, cuestionó “Gokú” a la vena, en referencia al enfrentamiento que se dio, en el mismo recinto, entre Universidad de Concepción y Coquimbo Unido.

Marcelo Barticciotto, compañero de panel de Rivarola, trató de explicarle que como se trata de “un partido clase A”, de seguro “tienen miedo de que vaya gente igual a los alrededores”. Sin embargo, eso sólo terminó por irritar todavía más al exdelantero.

Que digan directamente que tienen miedo de que la gente de la ‘U’ vaya para allá. Lo que pasa es que no se quieren hacer responsables. Ese informe lo podía haber pedido la semana pasada”, soltó de una Diego Rivarola. 

Te puede interesar: ¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz

