VIDEO | Revivió el fútbol de antaño: Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal que deja a 23 expulsados

El fútbol brasileño suele destacar por el gran nivel que hay entre los jugadores, pero también por lo intenso que es cada clásico disputado. En ese contexto, Cruzeiro y Atlético Mineiro disputaron la final del Campeonato Carioca protagonizando una batalla campal que dejó a más de 20 expulsados.

Todo comenzó al minuto 90+5, cuando el arquero Everson (Mineiro) y Christian (Cruzeiro) chocaron en el área. El arquero, afectado por perder la final, recriminó a su rival en el suelo pegándole en varias ocasiones con sus rodillas en el pecho y cara, lo que terminó desencadenando todo el caos que vino luego.

Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan increíble batalla campal

A partir de ahí no se salvó nadie. La situación se escapó de las manos y terminó con patadas voladoras, golpes de puño y un sinfín de situaciones que no tardaron en hacerse virales. Es más, hasta el propio Hulk está en el ojo del huracán por atacar por la espalda a uno de sus rivales, propinándole un golpe de puño directamente en la cabeza.

🤬🇧🇷 SE AGARRARON A LAS PIÑAS EN EL CLÁSICO ENTRE CRUZEIRO Y MINEIRO.pic.twitter.com/A0dZ6zq4Lb March 8, 2026

En el acta arbitral, el juez Matheus Candancan escribió que los 23 jugadores sancionados fueron expulsados por “golpear y patear a sus oponentes durante la pelea después del final del partido, y no fue posible mostrarle tarjeta roja debido al caos”. A partir de ahora, resta esperar para conocer la potente sanción que deberían recibir cada uno de los involucrados en el hecho.

Todos los expulsados en la batalla campal:

Atlético Mineiro:

Everson

Gabriel Delfim

Preciado

Lyanco

Ruan Tressoldi

Junior Alonso

Renan Lodi

Alan Franco

Alan Minda

Cassierra

Hulk

Cruzeiro: