VIDEO | Revivió el fútbol de antaño: Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal que deja a 23 expulsados

Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal.

Por: Fabián Marambio

El fútbol brasileño suele destacar por el gran nivel que hay entre los jugadores, pero también por lo intenso que es cada clásico disputado. En ese contexto, Cruzeiro y Atlético Mineiro disputaron la final del Campeonato Carioca protagonizando una batalla campal que dejó a más de 20 expulsados.

Todo comenzó al minuto 90+5, cuando el arquero Everson (Mineiro) y Christian (Cruzeiro) chocaron en el área. El arquero, afectado por perder la final, recriminó a su rival en el suelo pegándole en varias ocasiones con sus rodillas en el pecho y cara, lo que terminó desencadenando todo el caos que vino luego.

Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan increíble batalla campal

A partir de ahí no se salvó nadie. La situación se escapó de las manos y terminó con patadas voladoras, golpes de puño y un sinfín de situaciones que no tardaron en hacerse virales. Es más, hasta el propio Hulk está en el ojo del huracán por atacar por la espalda a uno de sus rivales, propinándole un golpe de puño directamente en la cabeza.

En el acta arbitral, el juez Matheus Candancan escribió que los 23 jugadores sancionados fueron expulsados por “golpear y patear a sus oponentes durante la pelea después del final del partido, y no fue posible mostrarle tarjeta roja debido al caos”. A partir de ahora, resta esperar para conocer la potente sanción que deberían recibir cada uno de los involucrados en el hecho.

Todos los expulsados en la batalla campal:

Atlético Mineiro:

  • Everson
  • Gabriel Delfim
  • Preciado
  • Lyanco
  • Ruan Tressoldi
  • Junior Alonso
  • Renan Lodi
  • Alan Franco
  • Alan Minda
  • Cassierra
  • Hulk

Cruzeiro:

  • Casio
  • Fagner
  • Fabricio Bruno
  • Joao Marcelo
  • Villalba
  • Kauã Prates
  • Christian
  • Lucas Romero
  • Matheus Henrique
  • Walace
  • Gerson
  • Kaio Jorge

