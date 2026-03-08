¿Sigue en pie?: Aníbal Mosa rompe el silencio sobre el accidentado nuevo Estadio Monumental

Aníbal Mosa rompe el silencio sobre accidentado proyecto del nuevo Estadio Monumental

Por: Kevin Vejar

Si bien el Centenario de Colo Colo estuvo muy por debajo de las expectativas, la mejor noticia que le dejó el 2025 a los hinchas albos fue la presunta remodelación del Estadio Monumental, y ante una serie de dificultades que amenazan la factibilidad del proyecto, Aníbal Mosa por fin se refirió al tema.

Luego del triunfo por 1-0 en su visita a Audax Italiano, el Cacique concluyó la sexta fecha de la Liga de Primera como líder absoluto, panorama que parece haber generado un grato ambiente en Blanco y Negro, y es que el presidente de la concesionaria incluso se dio el tiempo de abordar ante la prensa la cuestionada modernización de la 'Ruca'.

Así es, en medio de la incertidumbre de los fanáticos, el timonel ratificó la iniciativa: "Nosotros hemos estado trabajando en forma silenciosa con la gente del Club Social y Deportivo Colo Colo y nuestros ejecutivos. Estamos avanzando, es un proyecto grande y hemos tenido varias reuniones. Pronto tendremos noticias".

"Habrá un nuevo estadio. Pase lo que pase echaremos a andar ese proyecto, que no es de Aníbal Mosa o de la dirigencia, es de todo el pueblo colocolino", sentenció sobre el nuevo Estadio Monumental, por lo que la promesa parece seguir en pie pese a las acusaciones de que es económicamente imposible.

El nuevo Estadio Monumental tendría una capacidad de 60 mil espectadores.

Mosa se niega a que Fernando Ortiz deje Colo Colo

Por otra parte, pese a las críticas al entrenador, Aníbal Mosa aprovechó la instancia para descartar que Fernando Ortiz pueda dejar el cargo: "Venimos trabajando con el técnico y los jugadores, hace rato que les estamos diciendo que este equipo se está afiatando. Ahora hay que seguir trabajando, estamos muy contentos".

