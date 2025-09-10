VIDEO: La insólita conferencia del DT de Venezuela tras quedar eliminado del Mundial 2026

DT de Venezuela y su rueda de prensa.

Por: Fabián Marambio

Venezuela necesitaba ganarle a Colombia para clasificar al repechaje del Mundial 2026, pero lamentablemente para sus aspiraciones terminaron goleados por 3-6. Con la tristeza y la desazón consumando al plantel, el entrenador de la Vinotinto dejó una insólita rueda de prensa.

En ella, Fernando Batista no respondió preguntas, solo se tomó su tiempo para leer un discurso que traía preparado previamente, como si la eliminación hubiera estado dentro de su panorama en la previa del compromiso contra Colombia.

El discurso de Batista tras la eliminación de Venezuela

"Simplemente decirles que es un momento muy duro. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño. No pudo ser. Le pido disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje", comenzó señalando.

Quizás te pueda interesar: Bolivia dentro y Venezuela fuera: Así funciona el repechaje para el Mundial de 2026

Siguiendo esa misma línea, el entrenador señaló que “estoy acá por respeto a la prensa, hemos tenido una buena relación, solamente quería decirles eso. Hoy no estoy para un intercambio de preguntas. Y vuelvo a repetir, lo intentamos, llegamos hasta el final, pero no se pudo dar. Buenas noches a todos. Que estén muy bien".

La indignación de la prensa con el DT de Venezuela

Esto generó un descontento grande en la prensa e hinchas venezolanas, el cual fue representado por las palabras del periodista Fernando Petrocelli. "No se puede creer que Batista no acepte preguntas. Es realmente vergonzoso que el cuerpo técnico no dé la cara en conferencia. Papelón. Este señor se lava las manos", lanzó muy molesto.

Lo cierto es que la selección venezolana tendrá que seguir esperando para clasificar a su primera cita mundialista, escenario que podría estar cerca de cara al Mundial de 2030. Para dicho competencia habrán muchas más posibilidades producto de las sedes sudamericanas, lo que abrirá puertas en Conmebol.

