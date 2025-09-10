Bolivia dentro y Venezuela fuera: Así funciona el repechaje para el Mundial de 2026

Después de una última fecha infartante de Eliminatorias, Bolivia hizo historia al vencer a Brasil y clasificar al repechaje para el Mundial de 2026. Los altiplánicos dejaron fuera a Venezuela y se preparan para disputar una repesca que debutará con un nuevo y competitivo formato.

El nuevo formato del repechaje mundialista que jugará Bolivia

Para ir al Mundial, los altiplánicos tendrán que disputar un mini torneo con sede en México y que contará con otros seis países. De momento solo hay dos clasificados, Bolivia y Nueva Caledonia, pero aún quedan cuatro cupos disponibles:

Rival Concacaf: Mejor segundo de grupo de la Tercera ronda de la eliminatoria.

Rival Concacaf 2: Siguiente mejor segundo de grupo de la Tercera ronda de la eliminatoria.

Rival CAF (África): Vencedor en la final de la Segunda ronda de la eliminatoria.

Rival AFC (Asia): Vencedor en la serie de la Quinta ronda de la eliminatoria.

Bolivia disputará un competitivo repechaje para el Mundial de 2026.

Ahora bien, el modo de enfrentamiento es algo complejo. De los seis países que disputarán el repechaje solo clasifican dos y se define así:

Los cuatro peores clasificados en el Ranking FIFA disputarán entre ellos una ronda previa de semifinales. Luego, los ganadores se enfrentarán en la final a los otros dos países que tienen un mejor ranking, lo que dejará a los dos clasificados al Mundial 2026.

Actualmente Bolivia se encuentra en el lugar 78 del ranking, razón por la que probablemente sea uno de los países que deba disputar la semifinal para luchar y clasificar al partido definitivo por el Mundial.

