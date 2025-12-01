¡Gobierno valoró la sentencia! Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

El veredicto cayó con peso sobre Héctor Espinosa. El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago fijó en 17 años la condena del exdirector de la PDI por una cadena de delitos que incluyen malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Pero el tiempo no parte desde cero: Considerando los cuatro años en que permaneció sujeto a medidas cautelares durante la investigación, el condenado deberá cumplir 13 años de presidio efectivo.

El tribunal también dio lugar a la demanda civil interpuesta por el Estado y ordenó a Espinosa pagar $146 millones por concepto de daño emergente. Además, se decretó el comiso de una propiedad ubicada en Las Condes perteneciente al matrimonio Espinosa–Neira, mientras que se descartó aplicar la misma medida a otra vivienda situada en la Región de Valparaíso.

Felipe Sepúlveda, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, valoró la sentencia describiéndola como “ejemplarizadora y acorde a la gravedad de los delitos acreditados”. Según explicó, el tribunal fijó una pena de 12 años por la malversación y la falsificación de documentos, sumada a otra de 5 años y un día por lavado de activos.

De acuerdo con el Ministerio Público, se comprobó que los depósitos realizados en las cuentas bancarias de Espinosa y de su esposa provenían de fondos de gastos reservados de la PDI, los cuales habrían sido apropiados y utilizados para fines personales por el exdirector.

En el caso de María Magdalena Neira, esposa de Héctor Espinosa, el tribunal la declaró culpable de lavado culposo y le dio una pena de 541 días. Eso sí, podrá cumplirla desde su casa, con un régimen de remisión.

La reacción del Gobierno

Tras el fallo contra el exdirector de la PDI, el gobierno no tardó en pronunciarse. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la sentencia subrayando que constituye un mensaje firme respecto del modo en que el Estado debe abordar los casos de corrupción en organismos esenciales para la seguridad nacional.

La autoridad enfatizó que la seriedad del caso está vinculada al alto cargo que ejercía Espinosa y afirmó que la pena impuesta guarda proporcionalidad con esa responsabilidad. “No solo por los hechos, sino por la posición que dicha autoridad disponía”, sostuvo.

Cordero señaló que el fallo reafirma el principio de igualdad ante la ley y constituye un mensaje claro respecto de cómo las instituciones deben actuar frente a irregularidades internas. “Es una señal de la importancia que tienen las policías y de que, cuando se identifican actos de corrupción, serán severamente sancionados”, sentenció.

Asimismo, el ministro contextualizó la situación en el marco de un sistema policial que, de acuerdo con sus declaraciones, ha robustecido sus mecanismos de fiscalización interna, incluso cuando ello ha significado llevar a proceso a antiguos altos mandos. “Son investigaciones dolorosas para las instituciones”, expresó, insistiendo en que la transparencia es fundamental para resguardar la legitimidad.

Ante la consulta de si la resolución contra Héctor Espinosa constituye un precedente, el ministro señaló que el fallo evidencia el funcionamiento del sistema penal y la importancia de mantener una respuesta firme. “Una de las maneras de mantener la confianza en las policías es siendo severos con quienes desvían el camino, aun cuando hayan ejercido la máxima autoridad”, aseguró.

Al final, el ministro Cordero destacó que Carabineros y la Policía de Investigaciones mantienen altos índices de confianza pública, subrayando que resoluciones judiciales de esta naturaleza contribuyen directamente al resguardo de dicha legitimidad institucional.