¡Las novedades ante Audax! Colo Colo recupera a un jugador y otro es duda en el torneo

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana Colo Colo cayó como local por la cuenta mínima ante Universidad de Chile en la versión número 199 del Superclásico. La única anotación del encuentro fue obra de Matías Zaldivia en el minuto 70', tras un rebote luego de un balón detenido.

Con este enorme triunfo, Universidad de Chile celebra su primera victoria en el Campeonato Nacional, lo que les permite respirar mucho más tranquilos, sobre todo a Francisco Meneghini quien tenía en peligro su continuidad como directo técnico del romántico viajero.

Por otro lado, tras la fea derrota, las críticas volvieron a Colo Colo, las cuáles apuntan principalmente al sistema de juego de Fernando Ortiz, ya que los hinchas esperaban una victoria sobre su máximo rival que no venía en su mejor momento futbolístico.

Luego de la derrota por la cuenta mínima en el Superclásico ante Universidad de Chile, Colo Colo ya comienza a apuntar a su próximo desafío que será este sábado desde las 18:00 horas en condición de visitante ante Audax Italiano.

Uno recuperado y otro en duda

Para este duelo, los albos estaban preocupados por el estado de salud de algunos jugadores que abandonaron con problemas físicos la cancha este fin de semana. Estos fueron los casos de Arturo Vidal y Claudio Aquino, donde el primero habría vuelto sin problemas a los entrenamientos del día de hoy, mientras que el segundo trabajó diferenciado este martes y se mantiene como duda ante el cuadro itálico.

