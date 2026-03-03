¡Pese a la derrota! El ninguneo de Fernando Ortiz a Universidad de Chile tras Superclásico

Este fin de semana, se vivió una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde ambos equipos necesitaban de una u otra forma llevarse la victoria en este especial partido.

Finalmente la victoria fue para Universidad de Chile, gracias a la solitaria anotación de Matías Zaldivia al minuto 70'. Con esto, los azules finalmente consiguen su primera victoria en el Campeonato Nacional y de paso salen de la peligrosa zona del descenso.

Por otro lado, Colo Colo se llena de críticas tras la dolorosa derrota en el Superclásico, donde ahora Fernando Ortiz y su cuerpo técnico ya dan vuelta la página para enfocarse en el próximo desafío del equipo que será en condición de visitante ante Audax Italiano este sábado desde las 18:00 horas.

Tras la dura derrota ante Universidad de Chile por la versión 199 del Superclásico, Colo Colo se llena de críticas por un partido que sus hinchas siempre esperan sea una victoria, sobre todo si se juega en casa y ante un cuadro azul que no había conseguido victorias en la temporada.

Está seguro que merecían ganar

Pese a esta dolorosa derrota ante el romántico viajero, Fernando Ortiz sostiene que el cuadro albo era el merecedor de la victoria en el Superclásico, por lo que ninguneó lo hecho por cuadro dirigido por Francisco Meneghini. "A simples rasgos de analizar creo que no vino ni a jugar me parece, no cuestiono, pero si hubo alguien que intentó jugar, siempre fue Colo Colo".

