"Sería mal agradecido": Claudio Bravo se lanza contra Lucas Assadi por su posible salida de U de Chile

Claudio Bravo critica a Lucas Assadi.

Por: Fabián Marambio

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Lucas Assadi fue una de las figuras de U de Chile en 2025, pero esta temporada no ha logrado replicar el mismo nivel incluso teniendo problemas con las lesiones. Para colmo, el atacante aún no ha renovado su contrato que finaliza en diciembre de este año, situación que perjudicaría a la U y que fue analizada por Claudio Bravo.

El histórico arquero de La Roja se tomó su tiempo para referirse a la situación del ‘10’ azul, quien desde junio podría comenzar a negociar como agente libre con cualquier equipo que se interese en él. Es decir, podría abandonar el Centro Deportivo Azul sin dejar dinero en las arcas azules, lo que sería perjudicial considerando su alto valor en el mercado.

Claudio Bravo se lanza contra Lucas Assadi

Fue en las pantallas de ESPN donde el ídolo nacional señaló que “no querer renovar para irte libre, es una mala manera. Cuando sales de esta manera, las puertas a futuro se te cierran, y en ese sentido sería ser mal agradecido también”.

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Para complementar su idea, Claudio Bravo también aprovechó de recordar una pasada situación en su carrera profesional, cuando pudo abandonar gratis la Real Sociedad. "Entendí lo que significaba la formación y todos los años que el club invirtió en mi persona", recalcó el excapitán de la Selección Chilena.

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Los números de Assadi en 2026

Después de un gran 2025, el '10' de la U no ha gozado de un buen presente incluso sufriendo problemas con las lesiones. Es más, una lesión en su tobillo solo le ha permitido disputar cuatro de siete partidos en este 2026, sin registrar goles ni asistencias.

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