¿Estuvo atento al partido? Dirigente de U de Chile reclama por penal cobrado a Colo Colo vs Huachipato

Colo Colo derrotó sin grandes complicaciones a Huachipato en una nueva jornada de la Liga de Primera, sin embargo, al parecer no lo hizo exento de polémica. Y es que un directivo de U de Chile no quedó nada contento con una mano penal que le cobraron al Cacique, reclamando con dureza en redes sociales.

El árbitro Claudio Díaz estimó como penal una mano de Cristián Toro en el área, aunque con previa revisión del VAR. Finalmente Claudio Aquino transformó en gol la pena máxima y desató toda la furia de Aldo Marín, dirigente de la U que estaba atento al partido y que reclamó en sus redes sociales por el cobro.

Directivo de U de Chile estalla por penal a Colo Colo

“Opinión personal, la mano de Parra es 10 veces más penal que el que acaban de cobrar en el Monumental y la roja al Chelo (Díaz), es nada comparada con la que le perdonan a un jugador de Católica. Es inexplicable la diferencia de criterios”, alegó el directivo de los universitarios.

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La publicación de Aldo Marín en su cuenta de X.

Lo cierto es que en U de Chile han acusado en diversas ocasiones posibles conspiraciones en su contra por parte del arbitraje, lo que ha quedado claro en publicaciones como esta de Aldo Marín como también en declaraciones de sus propios jugadores, como es el caso de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

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Así las cosas, desde la U dejaron un nuevo reclamo contra Colo Colo, aunque esta vez de manera más informal por parte de un directivo en su cuenta de X. Los azules aún siguen sufriendo por la mano de Pablo Parra en el pasado empate ante Universidad de Concepción, encuentro que terminó costando la salida definitiva de Francisco Meneghini.