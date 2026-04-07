Con asaltos y mucho apoyo chileno: Boca Juniors desata la locura en su arribo a Chile para jugar con la UC

La Copa Libertadores despierta emociones especiales en cada uno de los países de Sudamérica y Chile no es la excepción. Boca Juniors llegó a Santiago para afrontar su partido con Universidad Católica y lo hizo en medio de un caos que incluyó mucho apoyo de hinchas chilenos e incluso asaltos.

Los hinchas comenzaron a aglutinarse desde las 15:00 horas en Vitacura para darle la bienvenida a los jugadores xeneizes en su hotel. Entre los tantos fanáticos de Boca Juniors se pudo destacar una serie de chilenos fanáticos, quienes se volvieron virales en las redes sociales por su apoyo al equipo.

Entre críticas y muchos comentarios negativos, prácticamente el 100% de los mensajes criticaban a los fanáticos nacionales, a quienes no le perdonaron apoyar a un equipo que no fuera chileno. Lo cierto es que ellos se mostraban bastante contentos e ilusionados con la visita del club argentino a nuestro país.

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nos merecemos todo lo que nos está pasando a nivel clubes, no merecemos ir a otro mundial. pic.twitter.com/O7yfZR097G April 7, 2026

Hinchas de Boca Juniors son asaltados

La mala noticia la protagonizaron hinchas de Colo Colo, quienes fueron acusados de asaltar a fanáticos de Boca Juniors en lo que parecería ser problemas entre barras. Desde Diario AS informaron que “en la intersección de Kennedy con Vitacura, un grupo de siete delincuentes, que llevaban prendas alusivas a Colo Colo, asaltó a este hincha, quien portaba una mochila con su notebook y otros elementos de trabajo”.

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Lo cierto es que el equipo trasandino desató toda la locura en nuestro país y ya solo restan horas para ver su compromiso ante Universidad Católica. El enfrentamiento está pactado para las 20:30 horas en un Estadio Claro Arena que, finalmente, albergará a las hinchadas de ambos clubes.