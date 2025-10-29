Entérate de los detalles: Inicia este lunes la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar

A partir del mediodía de este 3 de noviembre, la señal de Paramount inicia su cobertura especial de esta nueva cita deportiva global con el partido inaugural entre el país anfitrión e Italia. La Roja, en tanto, sale a las canchas este miércoles para enfrentar a Francia.

La próxima semana inicia con fútbol. En una nueva demostración de su compromiso con el deporte y todas las Rojas, Chilevisión iniciará sus transmisiones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 donde participará la selección nacional de la categoría.

En el equipo nacional, dirigido por Sebastián Miranda, destacan promisorias figuras, como los jugadores de la MLS de Estados Unidos, Zidane Yáñez (New York City FC) y Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el arquero de Coquimbo Unido, Vicente Villegas.

Todo comienza a las 12:20 horas con la previa del partido inaugural, entre Catar e Italia. El turno de Chile será este miércoles 5 de noviembre frente a la escuadra francesa, en una transmisión especial que se iniciará a las 11:45 horas.

La Roja, parte del grupo K, se enfrentará también a Uganda (sábado 8 de noviembre) y Canadá (martes 11 de noviembre), en ambos casos con transmisiones a partir de las 8:30 horas.