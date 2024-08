Carola Urrejola se descarga tras críticas por entrevista: “Todo tiene un límite”

La periodista Carola Urrejola hizo fuertes declaraciones en su cuenta de X. Esto después de que usuarios de la red social criticaran una entrevista que ella realizó en CNN Chile con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. En la entrevista, realizada la mañana de este viernes, Urrejola le preguntó a Sharp sobre la situación en Venezuela, las críticas al Gobierno de Nicolás Maduro y los resultados de las elecciones.

Urrejola le indicó que el panel de expertos de la ONU había determinado que hubo una vulneración en las elecciones. Sharp simplemente respondió que “no sabe bien quién ganó”, y qué el gobierno de Maduro debería transparentar los resultados. Además, apuntó a que no se debía confiar ciegamente en un candidato opositor.

Esto provocó malestar entre usuarios de derecha en la red social, como el ex asesor del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Mijail Bonito, quien compartió el tuit de un usuario anónimo que criticaba a Urrejola.

“Me impresionó que Urrejola no lo interrumpió en nada, para decirle que la oposición mostró el 80% de las actas, no unas “pocas”, y que el único observador independiente, el Centro Cárter dijo que ganó la oposición. Nada. Callados mientras Sharp esparce mentiras”, explicita el tuit anónimo.

Este comentario llevó a Urrejola a responder de inmediato, subrayando que, desde el principio, había indicado que los resultados en Venezuela fueron cuestionados por entidades imparciales. “Todo tiene un límite, @mijailbonito, @rectaprovincia. Ven un extracto de una entrevista en redes, se suman a posteos que desinforman o derechamente mienten. Les dejo el segmento completo. A ver si sostienen, con algo de decencia, lo que repostearon”, descargó Carola Urrejola.

Además, la comunicadora contestó a la cuenta anónima el posteo, señalando que mentía. “Usted miente. No dice, convenientemente para sus intereses, que le pregunté por el informe del panel electoral de Naciones Unidas y su lapidaria conclusión. Y todos los que lo favoritean y retuitean, mienten. Paladines de la desinformación. Vergüenza debiera darles”, sentenció.