Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT

venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Por: Fabián Marambio

El paso de Ricardo Gareca por Chile fue un auténtico fracaso sin precedentes al firmar las peores Eliminatorias en la historia del país. Esto le está pasando factura al estratega debido a que otra selección sudamericana lo eliminó sin dudar de su lista de candidatos.

Se trata de Venezuela, país que estuvo muy cerca de clasificar al repechaje mundialista pero que se quedó sin anda en la última fecha. Es por ello que despidieron a Fernando Batista y Gareca era uno de los candidatos para asumir, aunque lo terminaron desechando.

Histórico DT le gana la pulseada a Ricardo Gareca

A los venezolanos se les abrió el apetito y, por lo mismo, apuntan alto para clasificar al Mundial de 2030 por primera vez en su historia. Para lograr esta misión buscan a Tite, entrenador que clasificó y dirigió a Brasil en el Mundial de 2022.

El entrenador de 64 años está libre después de su último paso por Flamengo y tiene a todos encandilados en la dirigencia venezolana debido a su "experiencia y capacidad para liderar grupos de élite", según informan en Brasil.

Venezuela descarta a Ricardo Gareca como DT.
Selección venezolana busca a Tite como su nuevo entrenador.

Por ahora este interés no ha pasado a mayores y todavía tienen que intentar convencer al estratega con un proyecto serio y un sueldo acorde a las exigencias personales del exentrenador de la Canarinha.

