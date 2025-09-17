No tuvo piedad: Gabriel Castellón se hace viral por burlarse de Colo Colo tras la Supercopa

La U superó a Colo Colo en la Supercopa y los jugadores azules no escondieron su alegría por ganar un nuevo trofeo venciendo a su archirrival. Uno de ellos fue Gabriel Castellón, quien se volvió viral después de burlarse de los albos tras la coronación del título.

En el registro se puede ver al arquero haciendo alusión a todas las problemáticas que hubo para jugar la Supercopa, sobre todo después de los esfuerzos de los azules para suspenderla que generaron fuertes disputas con la ANFP.

La burla de Gabriel Castellón contra Colo Colo

En ese sentido, el canterano de Santiago Wanderers se burló por la goleada y dijo irónicamente que "¿para eso vinimos a jugar?". Todo esto generó las risas de los hinchas universitarios, quienes también se han burlado constantemente por lo mismo.

Castellón se burla de Colo Colo después de ganar la Supercopa.

Los otros dichos de Castellón tras la Supercopa

Eso no fue todo lo que dejó el arquero después de coronarse campeón. Aunque ya de manera más formal, en zona mixta recalcó que "este partido debió haberse disputado en enero, el primer partido, pero se postergó hasta cuando se tenía que dar (...) nos hicieron presentarnos y dimos una muestra de lo que es el equipo".

De todas formas el guardameta ya dejó atrás esta coronación y está enfocado en lo que será el importante duelo de Copa Sudamericana contra Alianza Lima, compromiso que se llevará a cabo este 18 de septiembre a las 20:30 horas.

