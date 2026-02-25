¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

John Vinet, amigo del fallecido Miguel “Negro” Piñera, causó impacto tras revelar un video inédito, a más de un año de la partida del músico, donde este le dejaba su herencia. Lo que no esperaba, es que la publicación trajo consigo una ola de voces críticas.

“Él me dijo que, cuando él ya no estuviera en este mundo, yo subiera este video, para que la gente lo conociera en su esencia, como una persona que sufría”, afirmó Vinet durante una entrevista con Contigo en la Mañana, argumentando que su decisión de destapar el registro respondía únicamente a un compromiso personal con su amigo.

¿Tendría otros motivos?

En ese momento, Julio César Rodríguez, rostro del matinal de CHV, lo cuestionó en vivo y sin pelos en la lengua: “¿Tú estás buscando que algunos de los bienes lleguen a ti?”.

“Ese no es el motivo de subir el video, es solamente la voluntad de cumplir la palabra (…) Lo que él dice, el contenido que tiene, no es lo fundamental ni trascendental”, recalcó John Vinet.

Sin embargo, el periodista volvió a insistir en los motivos que tendría: “Lo único relevante para subirlo a un año de su muerte es que te deja los bienes a ti. ¿Para qué otra cosa lo ibas a subir?”.

Ante eso, el amigo del difunto “Negro” Piñera fue tajante al asegurar que “nunca he esperado nada. Ahora me pareció adecuado, porque se va a cumplir un año de su muerte”.

