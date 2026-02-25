¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública
"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
de paul colo colo

¡No le gustó! Campeón de Libertadores critica capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo

¡Tuvo que borrar su publicación! El descargo de Gianluca Prestianni ante la UEFA
Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir

Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

VIDEO | ¡No está descartado! Figura de Universidad de Chile podría jugar el Superclásico
¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?

Tras anuncio de la ANFP: ¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?
¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¡Las primeras sorpresas! Ya se tienen a los primeros eliminados de playoffs de Champions League

John Vinet, amigo del fallecido Miguel “Negro” Piñera, causó impacto tras revelar un video inédito, a más de un año de la partida del músico, donde este le dejaba su herencia. Lo que no esperaba, es que la publicación trajo consigo una ola de voces críticas. 

Él me dijo que, cuando él ya no estuviera en este mundo, yo subiera este video, para que la gente lo conociera en su esencia, como una persona que sufría”, afirmó Vinet durante una entrevista con Contigo en la Mañana, argumentando que su decisión de destapar el registro respondía únicamente a un compromiso personal con su amigo. 

¿Tendría otros motivos?

En ese momento, Julio César Rodríguez, rostro del matinal de CHV, lo cuestionó en vivo y sin pelos en la lengua: “¿Tú estás buscando que algunos de los bienes lleguen a ti?”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Ese no es el motivo de subir el video, es solamente la voluntad de cumplir la palabra (…) Lo que él dice, el contenido que tiene, no es lo fundamental ni trascendental”, recalcó John Vinet. 

Sin embargo, el periodista volvió a insistir en los motivos que tendría: “Lo único relevante para subirlo a un año de su muerte es que te deja los bienes a ti. ¿Para qué otra cosa lo ibas a subir?”.

Ante eso, el amigo del difunto “Negro” Piñera fue tajante al asegurar que “nunca he esperado nada. Ahora me pareció adecuado, porque se va a cumplir un año de su muerte”.

Te puede interesar: Tras diagnóstico de leucemia: Negro Miguel Piñera destapa último sueño que tuvo con su hermano

NOTAS DESTACADAS

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública
"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
de paul colo colo

¡No le gustó! Campeón de Libertadores critica capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo

¡Tuvo que borrar su publicación! El descargo de Gianluca Prestianni ante la UEFA
Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir

Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

VIDEO | ¡No está descartado! Figura de Universidad de Chile podría jugar el Superclásico
¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?

Tras anuncio de la ANFP: ¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?
¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¡Las primeras sorpresas! Ya se tienen a los primeros eliminados de playoffs de Champions League
La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

¿Decisión correcta?: La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo
Destapan denuncia ante Contraloría tras revelación de foto presidencial de José Antonio Kast

Destapan denuncia ante Contraloría tras revelación de foto presidencial de José Antonio Kast
Matías Zaldivia se defiende tras sus presuntos dardos a Francisco Meneghini en la U

¿Hay quiebre?: Matías Zaldivia se defiende tras sus presuntos dardos a Francisco Meneghini en la U
Histórico de la U le pone la lápida a Francisco Meneghini antes de enfrentar a Colo Colo

Histórico de la U le pone la lápida a Francisco Meneghini antes de enfrentar a Colo Colo: "Un equipo sin..."
Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción

VIDEO | Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción: "El veneco..."
El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado

El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado
“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales

“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales
“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago

“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago
¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai

¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai
¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro

VIDEO | ¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro