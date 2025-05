¡TENSO MOMENTO! La fuerte pelea de Solabarrieta y Tudor por eliminación de la U

El pasado martes, Universidad de Chile viajó hasta Brasil para jugarse la opción de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los azules llegaban como los líderes de su grupo, pero necesitaban al menos un empate ante Botafogo para así poder mantenerse en el torneo o continuar su participación internacional en la Copa Sudamericana.

El partido comenzó bastante trabado para ambos equipos, donde ambos elencos salieron a buscar el resultado. En el minuto 27', los azules se quedaron con un hombre de más tras la expulsión de Jair Cunha, pero esto serviría de muy poco ya que al minuto 38', Igor Jesús anotó la apertura del marcador, el cuál sería el resultado definitivo del encuentro.

Con este marcador, sumado a la victoria de Estudiantes de la Plata sobre el Carabobo, Universidad de Chile terminó en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores, por lo que tendrá que continuar su camino en la Copa Sudamericana tras una muy buena actuación en un grupo que tenía al actual campeón del certamen y a un gran equipo argentino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras la eliminación de Universidad de Chile de la Copa Libertadores, las críticas no se hicieron esperar, pero uno que marcó en las últimas horas la pauta fue la fuerte discusión entre Luka Tudor y Fernando Solabarrieta, ya que el primero destacó la participación del cuadro azul en la competición pese a la eliminación.

Tras esto, Fernando Solabarrieta señaló que, "vamos disfrazando todo y vamos vendiendo la pomada y vamos a hablar de nuevo, como se habló durante 90 años, de triunfos morales". Tras estas palabras, Luka Tudor respondió, "Nunca te escuché en esa época tener los huevos de decir las cosas que creí que estás diciendo, no has dicho nada, no dices nada, tu opinión generalmente es media, así como tibia".