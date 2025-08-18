¡Celebran los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa ante Independiente

Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana, Universidad de Chile tenía un duro desafío ante Audax Italiano en condición de local en el estadio nacional. Además de la importancia por los primeros lugares en la tabla de posiciones, este partido tenía otro sabor, ya que sería la primera vez en que Eduardo Vargas se enfrentaría al cuadro azul por nuestra liga.

El partido estuvo bastante trabado en el primer tiempo, donde las acciones llegaron en la segunda mitad del encuentro. En el minuto 60', Luis Riveros abrió el marcador para el visitante y luego tras cartón, Eduardo Vargas anotó su primer gol con Audax Italiano al minuto 62'. En el minuto 86', Lucas Di Yorio sembró la esperanza para los azules con su descuento, pero Leonardo Valencia cerró la victoria itálica con su anotación en el minuto 96'.

Con este resultado, Universidad de Chile se aleja mucho más del líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, quienes hicieron la tarea y le ganaron a Everton en condición de local. Ahora el romántico viajero deberá enfocarse en su próximo desafío por la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda.

Con esta dura derrota en condición de local ante Audax Italiano, el romántico viajero se ubica a nueve puntos de distancia de Coquimbo Unido en la cima de la tabla de posiciones, hipotecando así sus opciones por el título del Campeonato Nacnional. Pero ahora dan rápidamente vuelta la página para enfocarse en la vuelta de la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda.

Es precisamente para este partido, el cuál se disputará el próximo miércoles desde las 20:30 horas en tierras argentinas, que Universidad de Chile recibió una muy buena noticia. Los azules podrán contar con Maximiliano Guerrero como opción en el ataque, ya que el delantero se recuperó de sus molestias y será opción para Gustavo Álvarez.

