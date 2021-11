Histórico de la U asegura que que el actual plantel es peor que el de 1988

Histórico de la U y miembro del plantel laico que se fue a Segunda en aquel año, analizó la compleja situación que atraviesan los azules en al actualidad.

"Los resultados no se dan, no han podido llegar, no han podido encontrarse, creo que la U está destinada a luchar hasta la última fecha y eso está claro. La U tiene que asumir un rol de mucho más protagonismo y eso lo tiene que hacer en el próximo partido ante La Calera, no hay otra lectura", dijo Carepato a RedGol.

El ex jugador comparó a ambos planteles: "Yo no encuentro que sea similar a lo del descenso del 88, porque nosotros caímos en la última fecha en una situación complicada, en las jornadas anteriores nosotros siempre mirábamos clasificarnos a la liguilla de la Copa Libertadores, por lo tanto es completamente diferente, nosotros no vivimos un proceso de 10 fechas sin ganar, este equipo está peor. Si ustedes revisan ese campeonato, fue un torneo demasiado estrecho, donde los resultados fueron en contra de nosotros en la última fecha, pero la realidad es que por rendimiento y juego es muy diferente a lo que se está viviendo hoy en día", analizó.

"El plantel de la U tiene que asumir su responsabilidad, hoy en día no es una crítica, los jugadores tienen que asumir que el rendimiento no ha sido el mejor, eso está claro", expuso.

"Yo creo en este plantel, tengo esperanza que en el partido ante La Calera el equipo va a reaccionar, tienen que zamarrearse de una vez por todas, los jugadores tienen que asumir por qué están en la U y por qué están en un equipo grande", cerró.

