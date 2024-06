¡No fue algo futbolístico! Arturo Vidal culpa a Ricardo Gareca por su ausencia en La Roja

La Roja ya se encuentra en Estados Unidos para disputar una nueva versión de la Copa América. El torneo comenzará este jueves con el encuentro entre Argentina y Canada, mientras que la selección chilena tendrá su debut oficial en la competición este viernes a las 20:00 horas ante Perú, en lo que será una nueva versión del Clásico del Pacífico.

A modo de preparación para esta importante competición, la selección chilena disputó un partido amistoso ante Paraguay durante la semana pasada, donde los dirigidos por Ricardo Gareca mostraron un buen juego en el estadio nacional y consiguieron una abultada victoria por 3-0 con dos goles de Víctor Dávila y otro de Eduardo Vargas.

Uno de los jugadores que no estará junto a La Roja en la Copa América es Arturo Vidal, quien es parte de algunos jugadores de la generación dorada que no fueron considerados por Ricardo Gareca. Pero como ya es costumbre en El King, salió a declarar y ya tiene bastante claro al culpable de su ausencia en este torneo tan importante.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

En ese sentido, si bien seguirá apoyando a sus compañeros desde la distancia, Arturo Vidal se mantiene bastante afectado por no poder estar en esta nueva edición de la Copa América. "Me hubiese encantado estar, no me tocó esta vez, pero ahora queda apoyar desde afuera, ojalá que les vaya bien por el bien del fútbol chileno y esperar que debuten con un triunfo".

Pero además, apuntó a Ricardo Gareca como el responsable de su ausencia, señalando que no fue por algo futbolístico. "Da tristeza y rabia no estar, porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador, que tiene todo su derecho a elegir a los jugadores. Claramente me hubiese gustado estar, estoy en el mejor equipo de Chile".